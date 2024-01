Le président de la République l’a annoncé en conférence de presse mardi soir. Il veut une « une réforme en profondeur de la loi "Paris-Lyon-Marseille" pour revenir au droit commun ». C’est-à-dire : modifier la loi dite « PLM » de 1982 (en fait la loi PML, mais peu importe) qui organise un mode de scrutin un peu différent dans ces trois grandes villes, compte tenu de leur taille, pour le faire ressembler un peu plus à ce qui se fait dans les autres communes. Mais cette opération relève-t-elle d’une volonté de « tripatouillage » électoral, comme le dénoncent les socialistes à Paris, ou répond-elle au contraire à une exigence démocratique de représentativité, comme le défendent les macronistes, et un grand nombre d’élus et élues Les Républicains ?

Un seul vote pour élire conseillers de Paris et conseillers d’arrondissement

Tout d’abord, revenons un peu aux bases. Actuellement, à Paris, Lyon et Marseille, les électeurs votent pour des listes qui sont différentes dans chaque arrondissement. La liste pour laquelle ils votent ne comporte donc pas forcément le nom de leur futur maire, contrairement aux autres villes, où il n’y a qu’une seule liste pour toute la ville (et non par arrondissement). Cette différence a été créée à l’époque pour tenir compte de la taille des villes, et pour créer des conseils d’arrondissement. « La démocratisation à l’échelle de l’arrondissement, c’est un immense progrès », a défendu le maire du 18e, Eric Lejoindre, lors d’une conférence de presse organisée jeudi par l’exécutif parisien. « Le 14e arrondissement de Paris, c’est 240.000 habitants, c’est l’équivalent de la ville de Bordeaux », a rappelé à titre d’exemple l’adjointe Lamia El Aaraje.

Regardons un peu plus dans le détail comment se passent les élections dans ces trois grandes villes, en prenant l’exemple de Paris (si vous avez déjà des nœuds dans le cerveau, sautez ce paragraphe, et pour Marseille, cliquez ici). Si une liste obtient la majorité absolue des voix au premier tour, elle gagne automatiquement la moitié des sièges au Conseil de Paris, le reste étant distribué à la proportionnelle. Si donc une liste fait 50 % des voix, elle obtient 50 % des sièges et la moitié des 50 % restants (50+25), soit au final 75 % des sièges. Les premiers de chaque liste dans chaque arrondissement sont désignés au Conseil de Paris, qui est à la fois un conseil municipal et départemental, la structure réunissant les deux compétences. La suite des conseillers élus dans chaque arrondissement (donc en queue de liste) participe uniquement au conseil d’arrondissement. Ensuite, les élus du Conseil de Paris élisent le maire de Paris, et les conseillers d’arrondissement élisent le ou la maire d’arrondissement. Leur destin commun est donc scellé en un vote, et dépend de leur position sur la liste.

Un scrutin qui ne reflète pas le total des voix

L’inconvénient de ce scrutin, dénoncent certains depuis parfois des années, est qu’il ne reflète pas le total des voix. En 1983, Gaston Defferre, maire socialiste de Marseille et par ailleurs ministre de l’Intérieur et artisan de la loi PLM, a remporté l’élection dans la cité phocéenne avec un total de voix moins important que son adversaire Jean-Claude Gaudin. Idem pour Gérard Collomb en 2001. « La loi PLM, c’est un peu comme l’histoire d’Hillary Clinton aux USA face à Donald Trump. Un scrutin archaïque qui a fait de Trump son 45e président, malgré les plus 200.000 voix supplémentaires d’Hillary Clinton au niveau populaire », écrit la politologue Virginie Martin dans la Revue Politique et Parlementaire.

Mais comment se produit cet écart ? Ce qui compte, ce ne sont pas les voix, mais le nombre de conseillers qui votent pour vous. Et il faut remporter non pas la totalité des voix de ces secteurs, mais seulement la moitié. D’où l’importance des arrondissements clés qui peuvent basculer d’un côté ou de l’autre, comme les « swing states » aux Etats-Unis. A Paris, les 12e, 14e et les arrondissements centraux. L’autre effet néfaste de ce système, c’est que les candidats de gauche ne sont pas très incités à aller s’intéresser aux arrondissements traditionnellement à droite, et inversement. « C’est un scrutin opaque et qui crée une polarisation avec des partis qui n’ont intérêt qu’à ne s’adresser qu’à une partie de la ville », résume David Amiel, député de Paris sous l’étiquette Renaissance, l’un des artisans de ce projet de texte.

La réforme proposée : deux votes différents et une prime de 25 %

La réforme qu’il propose avec ses collègues, notamment Sylvain Maillard, le chef de file du groupe Renaissance à Paris, s’appuie sur deux principes. D’abord, l’organisation de deux élections distinctes le même jour, l’une pour élire les conseils d’arrondissement, l’autre pour élire le Conseil de Paris. Ensuite, une « prime majoritaire » abaissée à 25 %, c’est-à-dire que la liste arrivée en tête n’obtiendrait pas d’emblée la moitié des voix mais seulement 25 %, le reste se distribuant à la proportionnelle.

Mais cette réforme est-elle réellement motivée par la nécessité de mieux représenter les électeurs et électrices ? L’annonce a été faite par Emmanuel Macron dans la foulée de la nomination de Rachida Dati à la Culture, alors même que cette dernière, qui a reconnu l’existence d’un deal avec le président, plaidait depuis longtemps pour une telle réforme, qu’elle pense favorable à la droite à Paris. « C’est du tripatouillage électoral », dénonce le premier adjoint d’Hidalgo, comme l’ensemble des socialistes parisiens. « Ils racontent qu’ils veulent mettre "un citoyen une voix", mais ce sera "un citoyen deux voix". Ils disent vouloir revenir au droit commun mais une prime de 25 %, ce n’est pas le droit commun », a critiqué Rémi Féraud, le chef des socialistes au Conseil de Paris, dans une conférence de presse ce jeudi.

Afin de répondre à un enjeu démocratique, les Parisiens doivent choisir directement leur maire.



Afin de répondre à un enjeu démocratique, les Parisiens doivent choisir directement leur maire.



Je me suis entretenue avec le président de la République @EmmanuelMacron en vue de l'abrogation de la loi #PLM. — Rachida Dati ن (@datirachida) October 3, 2023





Comment s’assurer que les arrondissements soient représentés ?

Là où les socialistes parisiens ont un peu de mal à faire entendre leur idée de « tripatouillage électoral », c’est qu’un tel scrutin, s’il était appliqué aujourd’hui, n’aurait pas fait perdre Anne Hidalgo, bien au contraire. La maire de Paris s’en serait sortie avec 123 sièges au lieu de 97, selon leurs propres calculs. Ce qui permet à David Amiel d’afficher de bonnes intentions. « Rien n’aurait changé en 2020. Mais ça change la façon de gouverner des élus. Cela les incite à gouverner pour toute la ville », plaide le député.

Reste un problème, et de poids, avec la réforme telle que proposée : comment s’assurer que les élus envoyés au Conseil de Paris aient bien un ancrage local, et représentent bien tous les arrondissements ? « En cas de liste unique à Paris, il y aura des quartiers entiers de Paris qui ne seront plus représentés au Conseil de Paris », s’inquiète Eric Lejoindre. « Il faut une obligation que les élus du Conseil de Paris soient représentatifs de tous les arrondissements et qu’ils soient tous au conseil d’arrondissement », plaide le constitutionnaliste Olivier Passelecq, par ailleurs maire adjoint dans le 6e arrondissement et membre du parti Radical.

Une prime de 25 % qui pourrait déplaire au conseil constitutionnel

D’autant que la proposition des 25 % a de bonnes chances d’être retoquée, estime le professeur de droit de l’Université Paris-Panthéon-Assas. « Cela ne passera pas devant le Conseil constitutionnel, ce sera pensé comme une rupture d’égalité. Le tripatouillage n’est pas tant dans le changement de mode de scrutin. Il est plutôt dans le fait d’abaisser la prime de 50 % à 25 % alors que dans toutes autres villes c’est 50 %… »

Dans tous les cas, les macronistes devront se dépêcher s’ils veulent réformer le mode de scrutin. Il est en effet d’usage de ne pas modifier les règles électorales dans l’année précédant le scrutin. Ce qui veut dire que la proposition de loi devra être déposée avant l’automne 2024, pour une adoption définitive en mars 2025.