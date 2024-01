« Rachida Dati a accepté qu’une présidence de groupe soit nommée, elle restera une sorte de présidente d’honneur. » Aurélien Véron, porte-parole du groupe Changer Paris, annonce la nouvelle qui le contrarie un peu, qui confirme une information du Figaro. Après la décision de sa patronne d’accepter le poste que lui a confié Emmanuel Macron, il estimait qu’il n’y avait pas de raison que la nouvelle ministre de la Culture quitte la présidence de Changer Paris, son groupe au Conseil de Paris. Rachida Dati a après tout confirmé qu’elle était bien candidate pour les prochaines élections municipales de 2026. Mais un homme aura eu la peau de Rachida Dati : l’ex-maire du 16e Francis Szpiner.

Le sénateur est le premier élu parisien à avoir tiré à boulets rouges lorsque l’ex-ministre de la Justice a annoncé la nouvelle. « Dans deux ans, lorsque se posera la question de savoir qui est le meilleur candidat pour assurer l’alternance à Paris, nous verrons si la participation de Madame Dati à ce gouvernement est devenue un obstacle ou un atout. Je pense qu’elle a commis une erreur politique », a déclaré Francis Szpiner sur France Culture.

Catherine Dumas favorite

« La ligne Szpiner est marginale », assure Aurélien Véron. Quelques coups de fil avec des élus du groupe Changer Paris le confirment. L’ancienne ministre de Nicolas Sarkozy semble jouir du soutien d’une très large majorité de son groupe. « Elle a remis un groupe au travail, elle le fait avec constance, au niveau local, ça ne tangue pas. Et les propositions des candidats d’En Marche sont des copiés-collés de nos propositions », confie une élue du même groupe.

« Les Républicains auront leur candidat, qui ne sera pas Rachida Dati », a pourtant assuré mercredi le chef des députés LR Olivier Marleix, évoquant même la possibilité d’envoyer un « huissier » à la ministre de la Culture pour lui signifier son exclusion du parti. « La vie politique c’est des convictions, c’est pas des carrières personnelles. »

La présidence du groupe LR pourrait être reprise par l’actuelle sénatrice Catherine Dumas, qui est aussi vice-présidente du groupe, mais le nom du maire du 6e, Jean-Pierre Lecoq, circule aussi. Si le compromis trouvé a fait cesser la guerre ouverte par Francis Szpiner, plusieurs élus et élues confient leur inquiétude. « Il a déjà fait foirer les sénatoriales en virant Agnès Evren de la liste, et maintenant il s’attaque à Rachida Dati. Il voudrait être candidat lui-même, mais l’immense majorité des conseillers de Paris le craignent voire le détestent », se plaint un conseiller, qui craint les divisions et voudrait crever « l’abcès » Szpiner. La nouvelle présidence du groupe devrait être officialisée avant le prochain Conseil de Paris, qui s’ouvre le mardi 6 février.