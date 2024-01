Ça va bouger à « Stan » ? Ce mercredi, Amélie Oudéa-Castéra a promis que l’école Stanislas (6e arrondissement de Paris) fera l’objet d’un « plan d’action » suivi avec « rigueur ». Accusée de « dérives » homophobes et sexistes, l’établissement privé catholique est sous les feux de la rampe depuis les déclarations de la ministre de l’Education.

Une lumière encore plus vive depuis que le rapport commandé par l’inspection générale a été publié par Mediapart mardi. Ce rapport, commandé en février 2023, et bouclé début août 2023 avance même des pratiques éducatives non conformes. La direction de l’école et le diocèse de Paris jugent, eux, que ce document ne valide pas les graves reproches relayés dans des médias.

Demandé par Gabriel Attal (alors ministre de l’Education)

« Gabriel Attal (alors ministre de l’Education) a demandé au rectorat et à l’inspection générale de suivre un plan d’action qui fait presque 15 mesures », a déclaré Amélie Oudéa-Castéra sur France 2. Ce plan « sera suivi avec toute la rigueur nécessaire », a ajouté la ministre, dont les enfants sont scolarisés dans cette école privée catholique sous contrat, qui accueille 3.500 élèves de la maternelle aux classes préparatoires.

« Je précise que ce rapport ne remonte aucun fait d’homophobie, ni aucun cas de harcèlement. Le seul cas d’homophobie a fait l’objet d’un signalement au procureur via la procédure de l’article 40 », a dit la ministre, accusée d’avoir dénigré l’enseignement public pour justifier le transfert de son fils aîné à Stanislas.

« Des dérives dans l’application du contrat d’association »

Le directeur de l’école Stanislas, Frédéric Gautier, s’est « étonné » de la publication de ce rapport et affirme que les inspecteurs « ne confirment pas les faits d’homophobie, de sexisme et d’autoritarisme mis en avant par les articles de presse ». « Nous prenons acte des 14 préconisations du rapport », a-t-il cependant ajouté. Celles-ci « doivent faire l’objet d’un travail approfondi avec le rectorat de Paris », a-t-il précisé dans un second communiqué ce mercredi. L’établissement a « en interne commencé à travailler » sur celles qui dépendent de sa « responsabilité ».

Le rapport officiel de l’Education nationale relève, lui, notamment « des dérives dans l’application du contrat d’association » de l’établissement avec l’Etat, comme l’obligation de suivre des cours de catéchisme, contraire à la loi. « Dérives » également dans la teneur de ces cours, selon le rapport, qui souligne que « certains catéchistes expriment des convictions personnelles qui outrepassent les positions de l’Église catholique, par exemple sur l’IVG » ou « susceptibles d’être qualifiées pénalement sur l’homosexualité ».

La ministre déléguée chargée de la lutte contre les discriminations, Aurore Bergé, a appelé l’établissement à « se conform(er) à ses obligations ».