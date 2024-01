Elle aurait très bien pu écrire « Rentrez chez vous ! ». Plus polie, la préfecture de Police a préféré encourager gentiment les Franciliens à « rejoindre [leur] domicile avant 19 heures » via un message posté sur le réseau X (ex-Twitter). Une injonction destinée en particulier aux automobilistes en raison « d’un probable épisode neigeux est annoncé dans la nuit du mercredi 17 au jeudi 18 janvier ».

⚠️❄️#Neige | Un probable épisode neigeux est annoncé dans la nuit du mercredi 17 au jeudi 18 janvier : franciliens vous êtes encouragés à rejoindre votre domicile avant 19h00, notamment si vous empruntez les axes routiers.#SoyezPrudentsSurLesRoutes pic.twitter.com/DfIFm88hPU — Préfecture de Police (@prefpolice) January 17, 2024 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





Si la neige n’était pas un tel calvaire pour les automobilistes franciliens (et on ne parle même des personnes sans abri), on en viendrait à l’attendre. Paris est belle quand elle est vêtue d’un blanc manteau, comme le glaçage au sucre d’un gâteau qu’on admire avant de le déguster. Pressés d’entendre le craquement de la poudre sous nos pas, on la regarde immaculée avant d’y poser le pied.

D’abord les pluies verglaçantes

Tout ça c’est bien joli, mais ce mardi soir, déjà, nombreux étaient ceux qui attendaient déjà la neige sur la capitale. Une nuit à guetter les flocons… pour se réveiller avec une pluie gelée et pas un brin de blanc sur les arbres, trottoirs et toitures parisiennes.

On nous aurait menti ? Ne serait-il finalement pas si urgent de regagner ses pénates ? Minute papillon. D’abord, si des chutes de neige sont bien évoquées dans le communiqué de la préfecture de Police de Paris, elles concernent surtout cette nuit de mercredi à jeudi. Pour la soirée d’hier, la préfecture alertait davantage sur des pluies verglaçantes. « La neige arrive, nous annonce François Gourand, prévisionniste à Météo-France, il y a un bandeau neigeux sur la Haute-Normandie, le nord de l’Oise, le Nord-Pas-de-Calais qui redescend sur le nord de l’Île-de-France et Paris ensuite. »

Pas de quoi sortir les carottes pour faire des bonshommes quand même. « On devrait voir de nouvelles pluies verglaçantes dans la soirée. La neige ne viendra que bien plus tard dans la nuit. » Si le site Internet de Météo-France annonce quelques flocons sur la capitale vers 22 heures, François Gourand se charge de doucher les plus euphoriques : « On en verra peut-être virevolter mais rien qui puisse tenir. À Paris, il faudra attendre après minuit, et sans doute plus tard encore. » Le prévisionniste avance le début des chutes de neige à 3 heures du matin et elle ne devrait durer que jusqu'à 6 heures, « 7 heures au mieux ».

Un centimètre à Paris au maximum (et il faudra se lever tôt)

« C’est difficile de prévoir l’intensité d’une chute. Mais d’après nos données, on ne devrait avoir qu’un centimètre à Paris. Au mieux, et ça ne devrait pas tenir à l’exception de quelques endroits froids comme les pelouses des parcs. » Rien de comparable avec ce que les chanceux du Val-d’Oise ou des Yvelines pourraient vivre avec leur 3 à 5 centimètres de neige au sol. Mais mieux que les habitants du sud de l’Île-de-France qui a connu un redoux ce mercredi et ne devrait pas voir de neige demain matin.

Mais les couche-très-tard ou les lève-très-tôt des nuits parisiennes pourront quand même profiter d’un joli spectacle : « L’épaisseur annoncée, c’est ce que les gens constateront au sol, et les zones urbaines comme Paris sont plus chaudes. Mais les flocons tomberont quand même. » Merci Monsieur Gourand, nous voilà rassurés.