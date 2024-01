« Pour ou contre la création d’un tarif spécifique pour le stationnement des voitures individuelles lourdes, encombrantes, polluantes ? » C’est la question à laquelle les Parisiens sont appelés à répondre le 4 février prochain.

À trois semaines de la votation citoyenne organisée par la Ville de Paris, nos confrères de BFMTV dévoilent un sondage OpinionWay* réalisé pour l’association Respire et ses ONG partenaires. Et le résultat semble sans appel : 62 % des Parisiens sont favorables à la création d’un tarif spécifique pour le stationnement des SUV.

70 % sous conditions

Mieux, ce score monte même à 70 % « si la hausse du stationnement pour les SUV est soumise à des conditions ». À savoir que les recettes supplémentaires soient investies dans l’amélioration de la mobilité à Paris (39 % d’entre eux), que cette augmentation ne concerne que le stationnement non résidentiel (20 %) ou encore que des exceptions soient prévues pour les ménages à faible revenu (12 % de ces personnes favorables).

Si la proposition faite par la Mairie de Paris est votée, les tarifs de stationnement passeront de 6 à 18 euros de l’heure dans les arrondissements du centre de Paris (du 1er au 11e) et de 4 à 12 euros dans les arrondissements périphériques (du 12e au 20e). Les véhicules concernés seraient les thermiques de plus de 1,6 tonne et les électriques à partir de 2 tonnes à quelques exceptions près.

Sans surprise la première motivation des interrogés se porte sur la pollution de l’air à Paris (91 %), les difficultés de circulation (84 %) et la pollution sonore (83 %). Dans l’ensemble, ils sont 75 % à juger ces véhicules trop « encombrants ».

Le sondage n’est pas le vote

Une voie royale pour le vote et l’application de la mesure ? Pas si sûr. D’abord parce que parmi les interrogés, ils ne sont que 15 % à posséder un SUV. Or, selon l’agence AAA Data, les SUV représentent 26,6 % du parc automobile dans Paris. Dans certains arrondissements, comme le 8e ou le 9e, cette proportion atteint les 40 %.

Certes, ces propriétaires ne sont pas concernés, en tant que résidents, par la mesure. Mais un rapide tour des réseaux sociaux montre que ce point est très mal connu des usagers, et de nombreux propriétaires craignent que la mesure soit une porte ouverte à d’autres, plus restrictives, pour leur automobile.

La participation à surveiller mais des motifs d’espoir

Autre point à surveiller, la participation. À l’image de celle organisée en 2023 et qui a mené à l’interdiction des trottinettes en libre-service depuis le 1er septembre dernier, rien n’assure que les Parisiens vont se déplacer en masse. Le 2 avril dernier, seuls 7,46 % des inscrits sur les listes électorales étaient venus aux urnes pour répondre à la question de la mairie.

Un rapide tour des bureaux de vote nous avait permis de constater que les votants étaient plutôt âgés, plutôt aisés. Pas forcément représentatifs des habitants de la capitale (non non !). D’ailleurs, le sondage OpinionWay montre que 31 % des Parisiens n’ont pas entendu parler de la votation du 4 février prochain. Et parmi ceux qui sont au courant, 22 % disent de pas savoir « précisément de quoi il s’agit ».

Restent de forts motifs d’espoir pour la municipalité. Les trois semaines qui nous séparent du vote pour communiquer encore davantage. Mais aussi, et surtout, la possibilité qui a été donnée aux maires d’arrondissement de poser une question subsidiaire sur le sujet de leur choix. Ainsi, six mairies poseront une question sur des sujets importants, à même d’attirer les inscrits, comme la mairie du Centre qui demandera leur avis à ses habitants sur un réaménagement significatif de la place du Louvre faisant davantage de place aux piétons, à la végétation et aux transports en commun.

*Sondage OpinionWay pour l’association Respire et Clean Cities, échantillon de 847 personnes, représentatif de la population parisienne âgée de 18 ans et plus