« C’est très difficile, cela pèse. Mon ventre me fait mal. Je me retourne d’un côté, de l’autre. J’ai des douleurs au bas-ventre, cela tire. Je ne connais personne ici, je suis venue comme ça. J’ai pensé que Dieu allait m’aider. Mais rien ne marche. C’est plus dur que ce que j’imaginais. » Naminata, 20 ans et enceinte de 7 mois de jumeaux, a atterri à l’hôpital Delafontaine, à Saint-Denis, après avoir dormi trois jours dehors la première semaine de janvier, à Paris. Elle fait partie des dizaines de femmes enceintes SDF que l’hôpital voit passer tous les ans, et qui squattent parfois des lits d’hôpital faute d’hébergement d’urgence. Une situation de plus en plus répandue ces dernières années à Paris et en Seine-Saint-Denis, les deux départements où la situation de l’hébergement d’urgence est la plus critique.

D’autant que ces femmes migrantes, en plus d’être enceintes, ont des parcours de vie très difficiles, avec des pathologies souvent complexes. Celui de Naminata, par exemple, est émaillé de violences. La jeune femme a dû quitter son domicile en Côte-d’Ivoire à l’âge de 17 ans à cause d’un beau-père abusif et violent, qui, dit-elle, éteignait ses cigarettes sur sa peau. Elle s’est enfuie au Maroc lorsque l’homme, relâché contre un bakchich par la police, a menacé de la tuer. Là-bas, la vie d’enfer a continué, selon son témoignage : hébergée chez un homme qui la violait, elle a dû fuir encore. Après avoir attendu pendant un mois dans le désert, elle a traversé la mer, mais son bateau a chaviré, charriant son lot de morts. La Croix-Rouge espagnole l’a sauvée, et de là, elle a pris une voiture pour Paris.

« Des femmes plus vulnérables que les autres »

« J’ai marché, marché. J’ai dormi sur des arrêts de bus. Je ne fermais pas vraiment les yeux. J’avais seulement un manteau. Quand je suis arrivée à l’hôpital, j’étais très fatiguée », raconte-t-elle. En théorie, Naminata, hospitalisée dans le service des grossesses à hauts risques mais dont les examens étaient finalement bons, aurait dû sortir de l’hôpital au bout de quelques jours. Mais à cause de la situation critique de l’hébergement d’urgence dans le département, l’hôpital est contraint de la garder plus longtemps que prévu dans son service.

Une situation qui désespère Raphaël Walczak, coordinateur sage-femme : « On a des patientes qui n’ont pas de logement, qu’on maintient en hospitalisation, alors qu’elles auraient pu sortir si elles avaient un logement. Avec un nouveau-né, ce n’est pas possible de vivre dans la rue, et pour les patientes enceintes, qui ont été hospitalisées en GHR [grossesse à haut risque], nous pensons qu’on ne peut pas les remettre à la rue comme ça. Elles sont plus vulnérables que les autres. Imaginez une femme qui a rompu la poche des eaux sans être à terme : d’habitude, elle peut rentrer chez elle avec une surveillance, mais à la rue, avec les conditions d’hygiène qu’on connaît et les risques d’infection, ce n’est pas possible. »

Ce qui se passe à l’hôpital Delafontaine n’est pas un cas isolé. A Paris, la sage-femme Véronique Boulinguez, qui va à la rencontre de ces futures mères sans domicile, estime qu’une femme enceinte de moins de 7 mois n’a quasiment aucune chance de trouver un hébergement d’urgence. Or « on peut être enceinte à 6 mois avec des pathologies », estime-t-elle, révoltée aussi par le fait que seules les familles avec des nourrissons de moins d’un mois trouvent de la place. Et encore, dans des conditions difficiles : « Les familles doivent changer d’hébergement tous les cinq ou six jours. Est-ce que c’est comme ça qu’on se remet d’une césarienne, d’un accouchement ? »

Nombreuses conséquences pour le nouveau-né et la mère

Pour Véronique Boulinguez, qui officie depuis huit ans, la situation a commencé à se dégrader « vers 2018-2019 ». « Avant, quand on voyait une femme enceinte à la rue, on s’affolait. Puis on a commencé à avoir des sorties de maternité sans hébergement. » En 2023, le Centre de protection maternelle Cité, auquel est rattachée Véronique Boulinguez, a vu passer 531 femmes enceintes (différentes). Un chiffre en constante augmentation depuis son ouverture, en 2019. A l’hôpital Delafontaine, si la situation s’est améliorée depuis cet été, où une vingtaine de patientes qui ne requéraient pas d’hospitalisation étaient présentes faute d’hébergement, il reste encore « sept ou huit femmes » qui sont là par défaut, « la moitié depuis plus d’un mois », selon la sage-femme Edith Rain.

Qu’est-ce qui, dans l’opinion publique, a changé, pour qu’aujourd’hui, on s’habitue à voir des femmes enceintes à la rue ? Pourquoi cette situation n’est-elle pas plus prise en charge ? Autant de questions que se posent les soignants et soignantes, comme les élus. « Ce que je trouve fou c’est qu’il y a quelques années ce type de situations aurait suscité une révolte massive », tonnait le sénateur Ian Brossat dans nos colonnes, en octobre dernier. Il y a quelques jours, une femme est sortie de l’hôpital Delafontaine après être restée 95 jours de suite dans les locaux. Mais pour aller dans un gymnase. « C’est déshumaniser une femme et son nouveau-né… Et c’est ignorer les conséquences sur ces enfants, qui peuvent ensuite développer des troubles de l’attachement, ou des conduites à risque à l’adolescence », s’insurge Raphaël Walczak.

Les femmes enceintes dans la rue développent aussi toutes sortes de troubles, et la croissance du bébé est directement menacée, avec selon Paola Luiz, sage-femme coordinatrice au Centre de protection maternelle Cité, « une croissance fœtale moindre, et donc des enfants plus petits et plus fragiles à la naissance ». « Elles ont plus de risque d’avoir un accouchement prématuré », complète Véronique Boulinguez. Sans compter le stress que subit la mère, dont on sait qu’il engendre des conséquences sur le développement du fœtus.

Des femmes avec « une force incroyable »

Les carences de l’Etat désespèrent les soignants et soignantes, qui, à bout, finissent par quitter un par un le navire. « Notre mission c’est d’accueillir les patientes enceintes, de les soutenir, de surveiller que tout se passe bien. Mais là on est sur des missions qui dépassent nos champs », regrette Raphaël Walczak, inquiet aussi pour ses patientes avec un hébergement stable, à qui il doit régulièrement annoncer qu’il va falloir les transférer sur un autre hôpital, faute de place. « C’est d’une extrême violence pour les soignants de devoir remettre un papier de sortie à une femme dont on sait qu’on prend des risques en la remettant à la rue, s’indigne Véronique Boulinguez. Je ne sais pas si nos dirigeants captent cela… »

Naminata, quant à elle, ne sait pas comment elle va se sortir de cette situation. Alors qu’elle doit faire face à l’arrivée de ses jumeaux, et qu’elle n’a nulle part où aller, la jeune femme se dit également stressée par la situation de sa mère, qui ne mange pas à sa faim. « Depuis que je suis née, je n’ai pas eu la paix du cœur. Mon papa est mort à 12 ans. Quand j’étais petite, mon père et ma mère ne s’entendaient pas. Je vendais des sacs. J’ai porté les courses des gens contre de l’argent », explique-t-elle, avant de sangloter. Mais elle se ressaisit vite : « Je ne peux pas rester à l’hôpital, ce n’est pas un hôtel. Je dois chercher un logement, et un travail. »

Raphaël Walczak se dit admiratif de ces patientes : « Elles ont une force incroyable pour être encore debout avec tout ce qu’elles ont vécu. On admire beaucoup les sportifs qui mettent un but, mais à côté de la force qu’elles mettent pour non pas vivre mais survivre, ce n’est rien du tout. Et elles restent invisibles aux yeux de tous. »