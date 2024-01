C’est une histoire déchirante que Mediapart a rapportée dans ses colonnes ce dimanche 14 janvier. Celle Raymond Sebas, retrouvé mort à 76 ans, « foudroyé par une crise cardiaque » sur un trottoir de la commune de Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine) le 3 avril 2022.

« Monsieur Raymond », comme l’appelaient ceux qui le côtoyaient, travaillait comme jardinier dans différents pavillons à proximité du parc de Sceaux. Mais s’il ne se plaignait jamais selon les témoignages, Raymond Sebas vivait dans une grande précarité. En effet, il louait un box de parking au noir, selon ces mêmes témoignages confirmés par une visite de la police qui a récupéré ses clés après son décès dans la résidence Voltaire.

Le box appartenait à la famille du député, pourfendeur des marchands de sommeil

Dans ce box sans fenêtre, les photos diffusées par Mediapart montrent un lit de fortune, quelques provisions et un chauffage d’appoint. Selon d’autres dires, Monsieur Raymond y vivait depuis plusieurs années, sans doute depuis 2008. Mais le témoignage ne s’arrête pas à la difficile vie du jardinier. En effet, selon le média, ce box appartenait à Michel Herbillon, député LR du Val-de-Marne et maire honoraire de Maisons-Alfort.

À 72 ans, le député possède un long CV d’élu : maire de Maisons-Alfort de 1992 à 2017, conseiller général du Val-de-Marne de 1989 à 1998, élu à la Métropole du Grand Paris de 2017 à 2022, et député depuis 1997. En plus de toucher une confortable indemnité de député (7.605,70 euros brut), et plusieurs autres de différents mandats, l’élu est surtout connu pour être un pourfendeur des « marchands de sommeil » comme le rappelle Mediapart. En 2010, il proposait de créer une astreinte financière pour obliger ces propriétaires à réaliser des travaux.

« Une véritable calomnie » se défend Michel Herbillon

Le 22 février 2022, soit deux mois avant la mort de Raymond Sebas, Michel Herbillon avait déposé à l’Assemblée nationale une proposition de loi visant à « faire reconnaître la dignité des personnes âgées dépendantes » comme une « grande cause nationale ». Aussi la découverte de la situation de Monsieur Raymond résonne comme une grande hypocrisie au regard des combats de l’élu.

Mais le député du Val-de-Marne s’est exprimé ce lundi soir sur X (ex-Twitter) dénonçant une « véritable calomnie ». Dans un long texte posté sur le réseau social, Michel Herbillon affirme ne pas avoir eu connaissance de la situation de Raymond Sebas, justifiant que le box en question était rattaché à la résidence de ses parents.

Depuis 24h, je fais l’objet d’une véritable calomnie à la suite d’un article à charge de Mediapart qui met gravement en cause mon honneur.



⤵️ pic.twitter.com/hr5yppK8ee — Michel Herbillon (@MichelHerbillon) January 15, 2024





En 2016, sa mère, âgée de 90 ans à l’époque, aurait mis ce local à disposition du jardinier pour qu’il y entrepose son matériel à la demande du gardien de la résidence. Le député assure que sa mère ne connaissait pas la situation de Raymond Sebas qui n’aurait jamais « évoqué ses difficultés personnelles auprès de [sa] mère », ne découvrant les conditions de vie du défunt qu’après son décès, par le biais d’une agence immobilière : « Ce que je regrette profondément car j’aurais pu lui venir en aide. » Contacté par 20 Minutes, le parquet de Nanterre n’a pour le moment pas répondu à nos sollicitations.