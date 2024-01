Une voiture de la police new-yorkaise devant l’église de la Madeleine (8e arrondissement), ça fait de l’effet. Un à un, les curieux défilent, s’approchent et finissent par se prendre en photo devant. Pourtant, pas d’agent du NCIS, de Brooklyn 99 ou des Experts Manhattan dans les environs. Mais une enseigne qui indique « Exposition éphémère de la police ». Si le but était d’attirer l’attention, c’est gagné.

« Elle attrape l’œil hein », sourit Quentin Gourdin (un aptonyme), policier et président de l’association Fraternité Police. En effet, l’accroche est réussie. Reste à entrer dans la boutique située juste derrière.

Des goodies à l’effigie des différents services de police

Le lieu est unique, surprenant. Dans cette boutique s’entassent des objets et goodies, tous dédiés à la police. Une sorte de boutique souvenir mais avec des badges de la CSI (Compagnie d’intervention et de sécurité), des mugs de la BAC du 93 ou encore du champagne de la Brigade criminelle. Un peu lunaire pour les non avertis.

Badges, porte-clés, mugs, il y en a pour tous les goûts. - R.Le Dourneuf / 20 Minutes

« Notre association a un an. Nous comptons environ 200 membres et le but est de créer un lien entre les amicales de toutes les polices de France », explique Quentin Gourdin. Parce que oui, à l’image des ASPTT ou des « Gazelecs » (les sportifs comprendront), les différents services de police comptent des associations pour regrouper leurs membres. Et comme on porte un sweat du Plaintel Sport Football ou de l’Union Montilienne Sportive Basket, on peut aussi porter un t-shirt de la BRI (Brigade de recherche et d’intervention).

Pour la bonne cause

« Toutes les amicales n’ont pas pignon sur rue. Et cette boutique leur permet de vendre leurs objets et ainsi de les faire vivre », raconte le président de l’association, qui organise tout au long de l’année des tournois sportifs et autres événements entre les 30 structures aujourd’hui adhérentes. Seule condition imposée par l’association : pour chaque événement, une partie des gains doit être reversée à une bonne cause.

« L’année dernière, nous avons organisé un grand challenge de paintball. Chaque amicale représentait une association d’enfants malades, de victimes du cancer, d’orphelins, etc. Et chacun gagnait un chèque à rétrocéder à cette association. » C’est aussi le cas pour la boutique éphémère, dont une partie des bénéfices soutiendra l’association 1,2,3 Tremplin qui aide les enfants souffrants de troubles autistiques.

Sortir du quotidien et de l’image du « flic beauf »

Mais l’objectif, aussi louable soit-il, n’est pas unique. En effet, si l’association regroupe autant d’adhérents, c’est que la demande en interne est présente selon Quentin Gourdin : « On dit souvent que les policiers sont très syndiqués. Mais ils sont aussi très engagés. Parce qu’ils ont besoin de soupapes de décompression dans une société qui se durcit toujours plus. Au quotidien, certains services sont souvent dans la violence et la répression. Or, on devient policier pour servir le public. »

S’il se défend de vouloir faire de cette exposition un objet de communication pro-police, tous les éléments y sont. « C’est vrai que la voiture est un clin d’œil à la pop culture. Ça rentre dans l’inconscient collectif. On se souvient des flics des films et séries américains de notre enfance. Ça permet de sortir l’image du flic beauf, chemise ouverte et tous poils dehors avec un accent du sud-ouest », s’amuse le policier, qui précise que le véhicule sera remplacé ce samedi par un autre de la police de Los Angeles.

Influenceurs police et séances de dédicace

Pas de voiture française prévue, « les gens penseraient à une intervention », mais des personnalités qui se succèdent dans la boutique. Des flics connus des réseaux sociaux comme Abdoulaye Kanté, prévu ce week-end, ou Perrine Sallé, porte-parole des « Femmes des Forces de l’ordre en colère ». Un studio a même été aménagé au sous-sol pour organiser des interviews filmées, qui seront ensuite partagées en ligne.

Un rappel qu'il faut boire avec modération. - R.Le Dourneuf / 20 Minutes

D’autres policiers, moins connus, passent aussi dans le magasin. Des auteurs de livres, de BD sur les forces de l’ordre viennent dédicacer leurs œuvres. « Ça permet aux visiteurs d’échanger sur le métier, les expériences. De toute façon, la plupart des gens qui viennent ici ont déjà un a priori positif sur la police », confie Quentin Gourdin, lucide.

Un public déjà conquis

« Par exemple, celui-là (il montre un jeune fouillant dans les t-shirts en exposition), il a le profil à embrasser une carrière plus tard. Il va faire des études dans une filière de sécurité, un stage chez les sapeurs-pompiers, et un jour il trouvera sa place dans une brigade », explique le policier, sûr de lui.

Taquins, nous avons voulu tester son flair de limier. Une fois sortis du magasin, nous interrogeons le jeune en question. C’est un bingo. Etudiant en cybersécurité, Baptiste* est sapeur-pompier volontaire et réserviste de la gendarmerie. « J’ai connu la boutique éphémère via une story Instagram. Je suis tous les comptes en lien avec la police. Mais je ne veux pas être cité… » Il a déjà tous les codes.

Jusqu’à dimanche

Plus bavard que les quatre policiers de la Brav-M qui viennent d’arriver à moto et qui, masqués, refusent de s’exprimer, il défend déjà ses futurs collègues « C’est normal, ils se doivent de garder une certaine réserve », explique-t-il, impressionné au même titre que tous les visiteurs du magasin, comme s’il avait vu débarquer les Avengers.

La boutique propose aussi des vêtements à l'effigie de la police. - R. Le Dourneuf / 20 Minutes

Romain* rêve aussi d’une carrière dans une brigade d’intervention et les regarde comme des super-héros : « On oublie trop souvent à quel point leur métier est difficile et combien ils se dédient à notre sécurité. » Fanny, elle, n’est pas dans les forces de l’ordre, mais elle est venue pour trouver un cadeau à sa sœur, policière dans le Val-de-Marne : « Je voudrais lui offrir un truc pour son anniversaire. »

Si elle lorgne une bouteille de champagne à l’effigie de la brigade des stupéfiants (joli clin d’œil), elle a intérêt à se dépêcher car la boutique ferme ses portes ce dimanche.