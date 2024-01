Ils sont des dizaines de sans-abri, des familles avec enfants ou des travailleurs pauvres, à s’être installés dans des tentes place Bainville, à deux pas du métro Solférino à Paris, et surtout juste à côté du ministère du Logement. Campés là depuis le jour de Noël, ils demandent un hébergement stable, et tentent de rendre visible leur lutte, alors que le froid fait rage.

« Nous avons déposé une demande HLM, nous sommes prioritaires Dalo [une loi qui reconnaît un droit au logement opposable, décent et indépendant aux ménages qui ne peuvent accéder à un logement par leurs propres moyens], ou en cours. Nous travaillons mais nous sommes sans-abri, car les loyers sont trop chers », écrivent les sans-abri dans un communiqué de l’association Dal (Droit au logement).

Le campement désinstallé et réinstallé

Mais la préfecture de police, qui à deux reprises a essayé de faire annuler cette manifestation, ne l’entend pas de cette oreille. Rebelote hier, mercredi 10 janvier. Le préfet de police a pris vers 18 heures un arrêté visant à interdire la manifestation, arguant de la présence de personnes en état d’ivresse, de bruits ou de déchets.

L’arrêté a été retoqué une heure plus tard par le tribunal administratif, qui suspend l’arrêté du Préfet selon Dal, puisque « aucun procès-verbal ou constat attestant de ces troubles n’a été dressé ». « Ainsi en interdisant partiellement la manifestation (en journée de 9 heures à 21 heures) déclarée par l’association requérante, le préfet de police a porté une atteinte au droit de manifester qui n’est pas proportionnée aux objectifs poursuivis de maintien de l’ordre public. »

3.000 personnes sans solution d’hébergement à Paris

Le campement a été réinstallé dans la soirée. « La lutte continue pour un hébergement stable et décent, pour l’ensemble des personnes sans-abri présentes sur place », écrit Dal. Le ministre délégué au Logement, Patrice Vergriete, avait pourtant annoncé lundi que des crédits supplémentaires de 120 millions d’euros seraient engagés pour « renforcer le système d’hébergement d’urgence ». Mais l’enveloppe ne devrait couvrir que les besoins les plus urgents, pour accueillir des femmes et des enfants à la rue.

La 6e édition de la Nuit de la solidarité a recensé plus de 3.000 personnes sans solution d’hébergement à Paris dans la nuit du 26 au 27 janvier 2023, dont 105 mineurs, un chiffre en hausse par rapport à 2022. En octobre 2023, Paris et cinq autres villes ont décidé d’assigner l’Etat en justice face aux dépenses croissantes auxquelles elles sont confrontées pour loger des personnes en urgence.