Anne Hidalgo promet qu’elle se baignera dans la Seine en juillet

Plus de 30 années après la déclaration de Jacques Chirac, qui avait affirmé qu’il se « baignerait dans la Seine devant témoins » en 1993, la promesse pourrait bien être tenue, mais par Anne Hidalgo. L’actuelle maire de Paris a lancé ce mercredi lors de ses vœux à l’Hôtel de Ville : « Nous nous baignerons dans la Seine » invitant le préfet de région Marc Guillaume à l’accompagner dans ce « plongeon historique », qu’elle compte réaliser juste avant les Jeux olympiques (26 juillet – 11 août).

La maire avait annoncé en juillet 2023 l’ouverture pour l’été 2025 de trois sites de baignade pour le grand public dans la capitale, à Bercy, Grenelle et entre l’île Saint-Louis et le Marais. Au moment de ces annonces, le Premier adjoint Emmanuel Grégoire et l’adjoint au sport Pierre Rabadan avaient pris un petit bain. Mais la maire socialiste n’avait pas sauté le pas.

1,4 milliard d’euros investis depuis 2016

La baignade dans la Seine, qui se pratiquait déjà sous l’Ancien Régime, a été interdite à Paris il y a un siècle (1923) par un arrêté préfectoral, et une brigade fluviale patrouille constamment pour empêcher les plongeons. Les Jeux olympiques doivent inaugurer les retrouvailles de la nage avec la Seine : les épreuves de triathlon et de nage en eau libre partiront du pont Alexandre-III qui relie le Grand Palais aux Invalides.

Mais les organisateurs des JO de Paris ont fait face à de sérieuses déconvenues l’été dernier lors de ces événements tests. Avant l’annulation des deux épreuves de triathlon (para et mixte), ce sont les épreuves de nage en eau libre qui avaient dû être annulées en raison d’une pollution causée par un épisode de pluie estivale inhabituel.

Depuis 2016, l’État et les collectivités locales franciliennes ont investi environ 1,4 milliard d’euros pour rendre baignables la Seine et la Marne, son principal affluent. Un effort colossal à mettre principalement au crédit de l’organisation des JO, selon la maire : « La Seine propre et baignable, c’est un sujet qui aurait peut-être mis 20 ans, si on n’avait pas eu d’accord conjoint », avait-elle déclaré lors du dernier Conseil de Paris. « Tout le monde affirmait que c’était impossible, nous l’avons fait », s’est félicitée Anne Hidalgo.