La situation est restée « fortement dégradée » au mois de novembre sur cinq lignes de métro et trois de RER franciliens, a indiqué mardi Ile-de-France Mobilités (IDFM), même si les plans de redressement engagés par la RATP commencent à montrer de premiers résultats encourageants.

L'autorité organisatrice des transports en commun de la région parisienne déplore une régularité très insatisfaisante dans le métro sur les lignes 3, 6, 8, 12 et 13, « toujours en grande difficulté » avec moins de 85% de régularité. En revanche, la ligne 7, qui était dans le rouge au mois d'octobre, s'améliore nettement, « frôlant les 90% de régularité à l'heure de pointe » en novembre.

Mois difficile côté Transilien

Les « plans de redressement » lancés par la RATP à la demande d'IDFM « montrent déjà de premiers résultats », a salué l'autorité organisatrice dans un communiqué. Sur le reste du réseau du métro, toutes les lignes « sont proches de leurs objectifs », voire les dépassent, comme la 14, ligne automatique. Son prolongement, au sud vers Orly et au nord vers Saint-Denis-Pleyel, doit être inauguré en juin, juste à temps pour les Jeux olympiques.

« La SNCF, de son côté, a connu un mois de novembre difficile à cause des tempêtes Ciaran et Domingos », a complété IDFM. De nombreux Transiliens - les trains de banlieue en Ile-de-France - ont vu leur régularité se dégrader en raison des arrêts de circulation décidés préventivement. « Les lignes ont été fortement impactées du 2 au 4 novembre » avec des chutes d'arbres sur les voies, a précisé IDFM.

RER en difficultés

Côté RER en revanche, les lignes B, C et D sont toujours en difficulté, avec 80% à 82% de régularité. La présidente d'IDFM, Valérie Pécresse, « rappelle à la RATP et à la SNCF la nécessité de traiter rapidement toutes les lignes en difficulté, et de réussir à faire rouler l'ensemble des trains et métros commandés », a souligné l'autorité organisatrice.

Valérie Pécresse réunira un conseil d'administration exceptionnel d'IDFM le 29 janvier, lors duquel le patron de la RATP, Jean Castex, et celui de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, devront présenter « l'avancement des redressements en cours ».

Selon IDFM, les causes des difficultés restent inchangées: « indisponibilité des conducteurs (absentéisme qui désorganise la production et recrutements), ensuite les difficultés de maintenance des infrastructures de la RATP, et de maintenance des matériels roulants, ainsi que la recrudescence des colis suspects ».