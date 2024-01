Il devrait y avoir encore un peu de neige ce soir en Ile-de-France. Jusqu’à 3 cm dans le Sud de la région, selon les prévisions météorologiques communiquées par la préfecture d’Ile-de-France, conduite à prendre certaines mesures de sécurité.

La vitesse devra être limitée à 70 km/h dans les “axes structurants” d’Ile-de-France (voir la carte ci-dessous) dès cet après-midi et pour toute la soirée, dans le cadre de l’activation du niveau 2 du plan Neige Verglas en Ile-de-France (PNVIF). Les manœuvres de dépassement pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes sont interdites.

La carte du du plan Neige Verglas en Ile-de-France (PNVIF). - Préfecture de police de Paris.

Sur la route, il faut de l’eau et des vêtements chauds

Les usagers et usagères sont invités à limiter leurs déplacements, et de privilégier les transports en commun si ce n’est pas possible. Si vous deviez prendre la route seul, un équipement minimum, avec de l’eau, des vêtements chauds et de la nourriture, est recommandé, pour le cas où vous seriez amené à être coincé quelques heures.

Les conditions de circulation « se sont améliorées dans la matinée », après la pagaille engendrée par les chutes de neige dans la nuit de lundi à mardi avec son cortège de véhicules bloqués et la fermeture temporaire des autoroutes A12 et A13 de l’ouest francilien. Les Yvelines et l’Essonne sont les deux seuls départements franciliens maintenus en vigilance orange pour neige et verglas mercredi, alors que la France connaissait mardi l’une des journées les plus froides depuis six ans.