Zity, le service d’autopartage de Renault, ferme boutique à Paris

C’est la fin de l’aventure Zity à Paris. La filiale de Renault Mobilize a annoncé mardi mettre fin à son service de location de voitures en libre-service en raison des « dommages constants » causés à sa flotte. Arrivé à Paris en mai 2020, Zity proposait à ses clients de louer des voitures électriques (des Renault Zoé puis des Dacia Spring) pour plusieurs minutes ou heures, en la récupérant puis en la rendant sur n’importe quelle place de stationnement public. Mais malgré 100.000 clients inscrits, le service n’a pas réussi à devenir rentable.

Fermeture le 15 janvier

« Les dommages importants et répétés (sur) nos véhicules à Paris les rendaient très souvent indisponibles et engendraient des coûts de maintenance devenus ingérables », a indiqué un responsable de Mobilize à l’AFP.

Zity ne sera plus disponible à partir du lundi 15 janvier dans la capitale et les quelques villes de la banlieue ouest qu’elles desservaient (Boulogne, Issy-les-Moulineaux et Vanves), a indiqué la société dans un e-mail envoyé mardi à ses clients.