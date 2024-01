Bientôt des températures négatives à Paris… et les premiers et premières touchées sont les sans-abri. Pour éviter que des hommes et des femmes ne meurent de froid, l’Etat a déclenché le plan grand froid à Paris. « Cette semaine, l’Etat ouvrira progressivement 274 places supplémentaires pour la mise à l’abri des personnes à la rue », indique un communiqué de la préfecture d’Ile-de-France.

Dès dimanche soir, 50 places pour des familles ou des femmes isolées et 50 places pour des hommes isolés ont été ouvertes, selon la préfecture, s’ajoutant aux places créées après l’ouverture de l’ancien lycée Charles de Gaulle dans le 20e arrondissement mi-décembre. En novembre, la préfecture avait annoncé que cinq lycées parisiens inoccupés depuis la rentrée allaient être rouverts pour accueillir des familles sans abri.

Réquisition des logements vides

Insuffisant pour le sénateur de Paris Ian Brossat, qui demande la réquisition des logements vides. « A Paris, plus de 20.000 logements sont vides depuis plus de deux ans. Ces logements et bâtiments retirés du marché alimentent la spéculation. Nous demandons à ce que le gouvernement permette à la Ville de Paris de les réquisitionner », écrit dans un communiqué l’ancien adjoint au logement d’Anne Hidalgo, qui lance aussi une pétition sur le sujet. Le nombre de logements inoccupés à Paris a explosé ces dernières années, atteignant 18,8 % du parc immobilier en 2020.

La 6e édition de la Nuit de la solidarité a recensé plus de 3.000 personnes sans solution d’hébergement à Paris dans la nuit du 26 au 27 janvier dernier, dont 105 mineurs, un chiffre en hausse par rapport à 2022. Et le nombre de personnes à la rue est également élevé l’été, puisque la Nuit de la solidarité estivale a recensé 817 personnes à la rue le 27 juin dernier, dans trois arrondissements seulement. En octobre 2023, Paris et cinq autres villes ont décidé d’assigner l’Etat en justice face aux dépenses croissantes auxquelles elles sont confrontées pour loger des personnes en urgence.