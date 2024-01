Quelle star internationale va avoir sa rue à Paris, ce lundi ?

Le maire du 13e arrondissement de Paris grimé en Ziggy Stardust ? Ce n’est pas dit, mais ce lundi, Jérôme Coumet va inaugurer une rue David Bowie. Le chanteur britannique s’est produit pour la première fois dans la capitale en 1965. « Seulement âgé de 18 ans et alors membre du groupe The Lower Third, David Bowie fit sa première apparition hors du Royaume-Uni à Paris lors d’un concert au Golf-Drouot, salle de concert surnommé le "Temple du Rock" », rappelle la ville de Paris dans un communiqué. La cérémonie pour cette nouvelle rue David-Bowie se tient au niveau du 61, rue Pierre-Mendès-France, à partir de 16h15.

Pourquoi avoir choisi le 8 janvier alors que David Bowie est mort le 10 janvier 2016 ? Car le chanteur aux multiples personnages, auteur-compositeur-interpète et acteur était né le 8 janvier 1947.