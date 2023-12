Un professeur d’histoire du lycée Joliot-Curie de Nanterre a eu une désagréable surprise quelques jours avant les congés de Noël, selon BFM Paris. La phrase « t’es more [sic] comme Samuel Paty fdp [ « fils de pute »] » a été écrite sur le mur de l’établissement le 17 décembre dernier, avec le prénom de l’enseignant. En octobre, cet enseignant avait donné un cours qui avait donné lieu à des échanges très vifs sur le conflit israélo-palestinien, écrit le média.

Sollicité, le rectorat de Versailles confirme l’incident et indique que son enseignant « bénéficie de la protection fonctionnelle », un dispositif qui garantit notamment une assistance juridique, et que le professeur en question « souhaite retourner au lycée après les vacances de fin d’année ». « L’académie de Versailles condamne les propos qui ont visé ce professeur et met en place tout l’accompagnement dont il aura besoin », précise le rectorat, qui indique être en « contact régulier » avec lui.

Des agressions physiques et verbales

Ce nouvel incident survient dans un contexte tendu dans les établissements scolaires, un peu plus de deux mois après l’assassinat du professeur de français poignardé à mort à Arras (Pas-de-Calais) le 13 octobre, et trois ans après l’assassinat du professeur d’histoire Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines).

Plusieurs agressions physiques et verbales contre le personnel scolaire ont eu lieu ces dernières semaines, notamment dans les Yvelines, où un élève d’un lycée privé a été interpellé le 17 décembre pour avoir insulté et menacé de mort son professeur de mathématiques sur Instagram. Quelques jours plus tôt à Rennes, une collégienne de 12 ans connue pour des troubles du comportement avait menacé une professeure, armée d’un couteau, avant d’être maîtrisée. L’incident avait suscité une vive émotion au sein de la communauté éducative et dans l’opinion publique.