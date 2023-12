La contribution des entreprises aux transports en commun en Ile-de-France va augmenter à partir du 1er février 2024, a indiqué samedi Ile-de-France Mobilités, l'autorité organisatrice des transports franciliens, à la suite d'un conseil d'administration exceptionnel. A Paris, et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, la contribution devrait ainsi s'élever à 3,20% de la masse salariale des entreprises de plus de 11 salariés, au lieu de 2,95% actuellement, a indiqué IDFM dans un communiqué.

La contribution sera accrue dans les mêmes proportions dans les communes de Seine-et-Marne, Essonne, Yvelines, et Val d'Oise qui appartiennent au périmètre de l'unité urbaine de Paris, où elle s'élève actuellement à 2,01% de la masse salariale, et dans les autres communes d'Ile-de-France plus éloignées, où elle s'élève actuellement à 1,60%. Au total, cette hausse de taux devrait générer « environ 400 millions d'euros supplémentaires » en 2024, a précisé Ile-de-France-Mobilités dans son communiqué.

« Sécuriser les recettes »

La réunion du conseil d'administration exceptionnel a été permise par la publication au Journal officiel samedi de la loi de finances 2024 autorisant cette hausse sur les entreprises. Le vote du conseil fait suite à « l'accord historique » signé avec l'État en septembre, a indiqué IDFM.

L'accord, signé par la présidente de l'Autorité Valérie Pécresse et le ministre délégué aux Transports Clément Beaune, est censé permettre de « sécuriser les recettes des transports collectifs franciliens jusqu'en 2031 » et le financement de la mise en fonctionnement des 300 kilomètres de lignes nouvelles prévues dans les années à venir.

Des besoins estimés à 800 millions d'euros pour 2024

L'accord permet surtout de limiter la hausse du prix du Pass Navigo (l'abonnement transport des Franciliens, NDR) au niveau de l'inflation attendue en 2024, soit 2,6%. Celui-ci avait subi une très forte hausse de 12% en 2023, alors que les entreprises n'avaient pas vu leur contribution augmenter l'an passé. L'Autorité a établi ses besoins de financement à 800 millions d'euros pour 2024.

Pour rappel, en 2024, doivent être mis en service le prolongement de la ligne de métro 14 au nord et au sud entre l'aéroport d'Orly et Saint-Denis, le prolongement du RER E vers Nanterre à l'est, et celui de la ligne de métro 11 vers Rosny-sous -bois avec six stations supplémentaires.