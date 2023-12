Est-ce cela qu’on appelle le ruissellement ? Ce jeudi, l’Insee a publié les données de l’évolution de la population au 1er janvier 2021. Si Paris continue de perdre des habitants, l’Île-de-France, elle, continue d’en gagner, malgré un ralentissement de sa croissance démographique.

Avec 12.317.279 habitants, la région reste la plus peuplée de France. Elle représente 18 % de la population française (hors Mayotte). Mais si elle a gagné 39.200 habitants chaque année entre 2015 et 2021, l’institut de statistique note un ralentissement de la croissance démographique en Île-de-France, qui s’élève à « seulement » 0,3 % par an sur la période, contre 0,5 % entre 2010 et 2015.

Paris, trop chère, trop compliquée

L’une des coupables de cette baisse de la hausse n’est autre que la capitale qui a perdu « en moyenne 12.200 habitants par an », soit une baisse annuelle de 0,6 % note l’Insee.

L’autre raison, plus importante encore, soulevée par l’institut est le déficit migratoire avec des arrivées moins nombreuses que les départs, motivés par le coût élevé du logement ou « la recherche d’un autre cadre de vie ».

Trois départements boostent la région, d’autres vieillissent

Mais si la capitale tire les chiffres démographiques à la baisse, d’autres départements de la région font eux bien mieux. C’est le cas du Val-d’Oise et de la Seine-et-Marne (+0,6 % par an), de l’Essonne (+0,5 %) et de la Seine-Saint-Denis, qui avec 12.700 habitants supplémentaires par an connaît une croissance annuelle de 0,8 %.

Si les Hauts-de-Seine et les Yvelines contribuent à l’accroissement de la population régionale avec une hausse de 0,3 % chacune, leur solde naturel (différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès) a diminué par rapport à 2010-2015 entraînant un « vieillissement plus marqué de la population ».

Boulogne-Billancourt, toujours deuxième ville francilienne

Selon le recensement effectué en 2021, Boulogne-Billancourt reste la deuxième ville la plus peuplée d’Île-de-France, après Paris, avec 119.808 habitants. Une population en augmentation de 0,3 % par an. Saint-Denis (93) complète le podium avec 113.942 habitants (+0,4 %).

Loin derrière, Gennevilliers (49.410 habitants), Bagneux (43.699) et Clichy (64.849) remportent tout de même une médaille, celle des villes qui connaissent l’évolution annuelle de leur population la plus élevée avec respectivement +9,83 %, +9,63 % et +6,8 % d’habitants en six ans.