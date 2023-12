En passant près des Halles ce matin à Paris, les passants et passantes ont dû avoir une drôle de surprise. Une sculpture de Père Noël, entièrement rouge, semblait être en train de faire les poubelles, sauf qu’au lieu de chercher quelque chose d’intéressant dans les détritus, ce Père Noël tenait entre ses mains des sacs-poubelles… emballés comme des cadeaux. Cette œuvre énigmatique est celle de l’artiste James Colomina, connu pour faire du street art avec des sculptures installées sans autorisation.

Le Père Noël en question est resté sur place, non loin de l’église Saint-Eustache, de 7h30 jusqu’à 16 heures. « C’est pour mettre en lumière les conséquences écologiques des fêtes de Noël » nous explique par téléphone l’artiste, qui souhaitait parler « du gaspillage, de la pollution, de la surconsommation de cadeaux, d’emballages ».

C’est un contraste avec les gens qui n’ont rien

« J’essaie de faire des cadeaux utiles mais j’ai l’impression qu’on se retrouve dans des situations où on se retrouve obligé de faire des cadeaux. On se retrouve à faire des cadeaux inutiles, on achète plein de sapins, on mange trop, c’est un tout… et c’est un contraste avec les gens qui n’ont rien, comme les SDF qui étaient à côté de la sculpture », commente James Colomina.

En 2019, le street artiste tentait d’éveiller les consciences sur la condition des migrants qui meurent en Méditerranée en installant une œuvre représentant le corps d’un enfant allongé sous un linceul à Paris et à Toulouse. En 2022, il avait installé dans une rue de Toulouse un enfant-soldat, avec au bout de sa mitraillette une rose, obstruant le canon.