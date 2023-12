« Parler de nettoyage social, ça n’a pas de sens », a rétorqué auprès de quelques journalistes la préfecture de la région d’Ile-de-France (Prif), en charge des questions d’hébergement d’urgence, alors que les autorités sont accusées depuis plusieurs mois par le tissu associatif de mener un « nettoyage social » de la région parisienne pour faire place nette avant les Jeux olympiques de 2024. C’est notamment ce qu’ont dénoncé fin octobre plus de 70 organisations dont Médecins du monde ou Emmaüs France dans une lettre ouverte destinée au comité d’organisation des Jeux olympiques (Cojo), aux athlètes et aux fédérations.

« On ne s’est pas fixé comme objectif zéro SDF dans Paris au mois d’août 2024 », ce qui n’est « ni le souhait ni l’ambition de la Ville de Paris et de l’Etat » et serait « contraire à la dignité des personnes », a souligné la préfecture. « En revanche, être en mesure de proposer des places qualitatives à des personnes qui sont à la rue à Paris et les maintenir dans l’hébergement d’urgence, faire un travail social de fond, ça, on s’y emploie et on va essayer de faire mieux pendant la période JO. Mais ce ne sera pas du coercitif », a-t-on ajouté à la Prif.

« Le revers de la médaille »

La préfecture, qui a rappelé que 120.000 personnes sont déjà prises en charge en moyenne chaque nuit dans la région au titre de l’hébergement d’urgence, a assuré qu’une réflexion était en cours pour parvenir à débloquer des « places supplémentaires » durant les JO. « On souhaite avoir un héritage social en matière d'hébergement d’urgence, on y travaille », a affirmé la préfecture, sans chiffrer cet objectif.

Le collectif le @reversmedaille, dont @MdM_France fait partie, s’est réuni ce matin afin d’alerter sur les risques des #JOP2024.



🔴 Pour que les personnes les plus précaires ne subissent pas les revers de l'organisation de cet événement. pic.twitter.com/Ohkbgn4463 — Médecins du Monde (@MdM_France) December 15, 2023





Plusieurs associations et ONG, qui se sont regroupées au sein d’un collectif baptisé « Le revers de la médaille », multiplient ces dernières semaines les interpellations et les actions coup de poing pour dénoncer un « nettoyage social » de l’Ile-de-France, qui a selon elles déjà démarré, avec l’éviction notamment de plus de 4.000 personnes de foyers de travailleurs migrants ainsi que le transfert vers des centres d’accueil en province de migrants, dont les campements franciliens sont évacués.