Une ado sur un balcon de bâtiment type haussmannien qui donne sur la Tour Eiffel, qui lance un « Bonne annééée » sonore à tous les Parisiens et Parisiennes, sur un fond de ciel rose et bleu. Voici la nouvelle carte de voeux de la mairie de Paris, qui a fait appel au célèbre dessinateur Riad Sattouf.

L’artiste a mis en scène le personnage principal des Cahiers d’Esther, une petite fille dont il raconte l’histoire sur 8 tomes depuis ses 9 ans jusqu’à ses 17 ans. « J'ai souvent raconté les liens d'Esther avec la Bretagne. Mais c'est aussi et surtout une Parisienne qui vit à Paris et qui aime Paris ! Cette image est l'occasion de le crier haut et fort », commente Riad Sattouf dans un message transmis à 20 Minutes.

Une carte diffusée dans toute la ville

« L’horizon est dégagé, le ciel à l’identique de l’heure à laquelle la Maire et Riad Sattouf ont échangé, l’étrangeté du rose présent. On ne sait que penser mais on a envie de croire à l’espoir », indique la ville.

Cette carte de vœux sera affichée sur plus de 4.000 faces des panneaux de mobiliers urbain d'information de la capitale, ainsi que sur les kiosques du 27 décembre au 24 janvier. Avec la mention « Anne Hidalgo et les élus de Paris vous souhaitent une belle année 2024 ». Il est vrai que depuis quelques années on ne souhaite presque plus de « bonne année », le beau ayant subtilement remplacé le bon, mais en l’occurrence, ici, devant cet horizon de rose et de bleu, c’est parfaitement justifié.

La carte de voeux 2024 de la ville de Paris. - Riad Sattouf

La région Ile-de-France vante les JO en BD

De son côté, le Conseil régional d’Ile-de-France a choisi une carte de vœux axée sur les Jeux olympiques, dessinée par Yann Wehrling, vice-président de la Région Ile-de-France mais également illustrateur. Point de «bon» ni de «belle» ici mais des vœux « les plus chaleureux » et un athlète brandissant une flamme olympique, dont la fumée trace les chiffres de l’année 2024.

Et à l’intérieur de la carte, une petite BD retrace les gains estimés pour la Région Ile-de-France avec les Jeux olympiques. « En 2009, grâce aux Jeux olympiques et paralympiques, la région Ile-de-France se transforme, pour les sportifs bien sûr, avec la création de quelque 200 nouveaux équipements (...). Pour les Franciliens, sportifs ou moins sportifs, pour les Jop nous avons prolongé plusieurs lignes de métro, renouvelé des rames et des bus, amélioré l’usage du vélo. » Pas sûr que les opposants aux Jop soient du même avis.

La couverture de la carte de vœux 2024 de la Région Ile-de-France - Yann Wehrling

L'intérieur de la carte de voeux 2024 de la région Ile-de-France. - Yann Wehrling