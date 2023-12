Un élève, lors d’un goûter de fin d’année organisé mardi par une professeure d’arts plastiques, a tendu un verre à celle-ci dans lequel était présent un produit détergent, selon le rectorat de l’académie de Versailles, confirmant une information du journal Le Parisien, qui indique que la scène s’est produite au collège Léonard-de-Vinci à Ecquevilly, dans les Yvelines. Ce matin, l’élève en question s’est présenté avec sa famille à la cheffe d’établissement pour reconnaître son geste « qu’il regrette », explique le rectorat. L’enseignante a porté plainte.

« La professeure a été prise en charge par les secours pour des examens. Son pronostic n’a pas été engagé, mais elle souffre des conséquences de cette ingestion », fait savoir le rectorat. Une enquête est ouverte en recherches des causes des blessures, pour le moment, des analyses sont en cours, selon le parquet de Versailles.

Conseil de discipline

Les professeurs du collège ont fait valoir leur droit de retrait hier, mercredi 20 décembre, en soutien à la professeure. Les cours ont repris jeudi. « Le recteur et l’ensemble des équipes académiques font part de toute leur solidarité face à cet acte inacceptable », abonde le rectorat, qui indique se joindre à la plainte pénale de l’enseignante.

Un conseil de discipline aura lieu à la reprise des cours en janvier pour l’élève qui a intoxiqué la professeure. Cette dernière bénéficie de dispositifs d’accompagnement tels que la protection fonctionnelle et l’accompagnement par un psychologue du Centre académique d’aide aux écoles et établissements. « Suite à la demande de la direction de l’établissement, le Centre Académique d’Aides aux Ecoles et aux Etablissements va venir en soutien pour accompagner la vie scolaire et l’ensemble des équipes pédagogiques », fait savoir le rectorat.

Ce matin, les forces de l’ordre étaient présentes dans l’établissement, selon les informations de 20 Minutes. La gendarmerie doit préciser les modalités de l’enquête et communiquer le contact de la gendarmerie pour les élèves qui souhaitent témoigner.