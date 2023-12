« Pour ou contre la création d’un tarif spécifique pour le stationnement des voitures individuelles lourdes, encombrantes et polluantes ? » C’est la question qui sera posée aux Parisiennes et Parisiens le 4 février prochain. Cibles principales : les SUV électriques de plus de 2 tonnes et ceux à moteur thermique ou hybrides de plus d’1,6 tonne qui verraient le prix du stationnement tripler en cas de vote « oui » majoritaire. Ils passeraient ainsi de 6 euros de l’heure à 18 euros de l’heure du 1er au 11e arrondissement et de 4 euros de l’heure à 12 euros de l’heure du 12e au 20e arrondissement de la capitale.

Tous les SUV ne seront pas concernés. En effet, quelques exceptions sont faites pour ne pas pénaliser les résidents parisiens qui, selon la municipalité, « ont changé leur mode de fonctionnement depuis plusieurs années ». Aussi, les résidents parisiens et les professionnels sédentaires stationnés dans leur zone de stationnement autorisé, les chauffeurs de taxi dans les stations dédiées, les artisans, professionnels de santé et éligibles au tarif pro et les PMR et titulaires d’une carte mobilité Inclusion – stationnement seront exemptés de ce tarif spécifique.

222 bureaux de vote dans Paris

Organisée le 4 février prochain, toutes les Parisiennes et tous les Parisiens inscrits sur les listes électorales pourront prendre part à cette votation. Au total, 222 bureaux de vote seront ouverts de 9 heures à 19 heures sur 38 sites que 20 Minutes vous révèle ici en exclusivité :

Mais parce qu’une votation, ça peut coûter cher à organiser, et que cela demande une certaine logistique. La Mairie de Paris a proposé aux maires d’arrondissement de profiter de cette occasion pour ajouter une, et une seule, question de leur choix à destination de leurs administrés.

Végétalisation, piétonnisation, les questions subsidiaires selon les arrondissements

Au total ce sont six questions supplémentaires qui seront soumises au vote selon les arrondissements :

Paris Centre

Pour ou contre le réaménagement significatif de la place du Louvre faisant davantage de place aux piétons, à la végétation et aux transports en commun ?

5e arrondissement

Pour ou contre la végétalisation de la place du Panthéon ?

8e arrondissement

Pour ou contre accélérer la piétonnisation et la végétalisation des voies du 8e arrondissement et plus particulièrement certaines portions de la rue Monceau et de la rue de Liège ?

10e arrondissement

Pour ou contre réserver les trottoirs du boulevard de Magenta aux piétons et créer de nouvelles pistes cyclables sécurisées sur la chaussée ?

12e arrondissement

Êtes-vous favorable à la réalisation de nouveaux espaces piétonnisés aux abords des équipements municipaux fréquentés par les enfants (crèches, bibliothèques, gymnases, etc.) ?

20e arrondissement

Pour ou contre l’expérimentation d’une caisse alimentaire solidaire dans le 20e arrondissement ?