« La France est une maternité géante pour Africains » : C’est ce genre de commentaires haineux et raciste qu’ont pu lire des élèves de seconde professionnelle sur les réseaux sociaux après une visite à l’Assemblée nationale le 4 décembre dernier. Ces enfants du lycée Mistral de Fresnes étaient invités par la députée Rachel Keke (La France Insoumise), qui a ensuite posté sur X (ex-Twitter) une photo de la visite, avec un commentaire qui ne prêtait pas spécialement le flanc à la polémique : « Bienvenue aux élèves de seconde pro du lycée Mistral de #Fresnes ! ».

🏛️ Bienvenue aux élèves de seconde pro du lycée Mistral de #Fresnes!



De la joie et de la curiosité pour cette première visite à l’Assemblée nationale.



De la joie et de la curiosité pour cette première visite à l'Assemblée nationale.

Ravie de contribuer à la formation de votre parcours citoyen! pic.twitter.com/QFAVdT03oB — Rachel Keke (@KekeRachel) December 4, 2023





Mais c’était sans compter sur la fachosphère, qui s’est déchaînée sur les lycéens et lycéennes, qui étaient pourtant invités dans le cadre d’un programme d’enseignement moral et civique. « Fresnes c’est en Europe ou en Afrique ? », dit un commentaire. « C’est marrant, je situais pas Fresnes au Sud », dit un autre. « A votre avis lequel a déjà agressé un blanc ? » affirme même un autre.

Une lettre à Yaël Braun-Pivet

Ces propos ont ulcéré la députée Rachel Keke : « Cela m’a beaucoup choqué tous ces commentaires racistes, pour les enfants c’est quand même malheureux de voir ça, ils ne comprennent pas. C’est grave, le pouvoir en place déroule le tapis rouge à l’extrême-droite, le racisme monte dans ce pays et c’est dangereux. »

La députée indique à 20 Minutes avoir écrit à la présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, pour lui demander de recevoir les enfants insultés. En attendant, Rachel Keke déplore l’absence de réaction au sommet de la chambre basse. « Elle ne fait rien, ces enfants ce sont des Français même s’ils ont un pays d’origine, la France c’est leur terre. C’est honteux de sa part. » « Aucune réaction. Même pas de la Présidente de l’Assemblée » déplore aussi le député Louis Boyard dans un tweet daté du 9 décembre.

Une plainte déposée

Ces réactions haineuses ont également attiré l’attention de la maire de Fresnes, Marie Chavanon (Parti socialiste) qui a exprimé sur Facebook son « soutien » aux enfants visés. « Je m’insurge contre un tel déferlement de haine. Nous devons lutter sans relâche contre toutes les formes de discriminations et devons faire de la lutte contre le racisme une priorité », a commenté la maire. « Cela m’inspire beaucoup de tristesse et de la colère », commente la maire auprès de 20 Minutes, en rappelant que « pendant les émeutes, il y a eu des inscriptions xénophobes devant ce même lycée. » « Je trouve inquiétant que le racisme s’exprime dans cet endroit vis-à-vis de jeunes qui sont dans une démarche d’apprentissage de la citoyenneté ».

Du côté du lycée, une motion a été votée de la part des enseignants et enseignantes pour assurer un « soutien aux élèves et leur famille ». Le texte « refuse toute injonction à la discrétion et l’invisibilisation des élèves racisés ». L’établissement a porté plainte et la rectrice de l’académie de Créteil a saisi le procureur. Elle a également « condamné avec la plus grande fermeté les propos racistes et haineux ».