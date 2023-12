Deux membres des forces de l’ordre qui essaient de maîtriser un jeune homme, avant que l’un d’entre eux ne le soulève et le jette violemment à terre, sa tête heurtant violemment le sol. Ces images choquantes ont été filmées dimanche par l’association Utopia 56, qui accompagnait des mineurs isolés se faisant expulser près du pont Marie à Paris. Après avoir été témoin de cette scène, l’association a annoncé qu’elle allait saisir la justice, en l’occurrence l’inspection générale de la police nationale (IGPN). Contactée par 20 Minutes, la préfecture de police de Paris a annoncé qu’une enquête administrative avait été diligentée « pour que les policiers soient identifiés et les circonstances des faits établis ».

« Dimanche soir, après l’expulsion sommaire de 200 ados isolés et sans-abri d’un petit bout de trottoir, ces jeunes ont été poursuivis dans les rues par la BRAV-M. Sur cette vidéo, l’un d’entre eux est brutalement envoyé au sol par un policier. Nous saisissons la justice », écrit l’association dans un tweet, en diffusant ces images :

Dimanche soir, après l'expulsion sommaire de 200 ados isolés et sans-abris d'un petit bout de trottoir, ces jeunes ont été poursuivis dans les rues par la BRAV-M. Sur cette vidéo, l'un d'entre eux est brutalement envoyé au sol par un policier. Nous saisissons la justice. pic.twitter.com/Rb1nJidkmu — Utopia 56 (@Utopia_56) December 19, 2023





Aucune information n’est disponible sur l’état du jeune homme en question, explique l’association Utopia 56, qui affirme par la voix de son chargé de communication Nikolaï Posner être en train de le « chercher ».

Cette expulsion par les forces de l’ordre avait révolté l’association Utopia 56, qui la juge « tout à fait illégale ». « Ils étaient là depuis des semaines, il fait 2C° et ils n’ont nulle part où aller, avait tweeté l’association dimanche. On parle de gamins qui viennent d’arriver en France sans parent et qui étaient en train de dormir. » « Les violences psychologiques infligées à ces jeunes sont insupportables », avait ajouté l’organisation.

« Ce qui s’est passé dimanche c’est du jamais vu, une expulsion lambda est anticipée, parce que d’habitude on est censé proposer des solutions d’hébergement, là c’était juste nettoyer la place publique, on s’y attendait pas du tout », commente ce mardi Nikolaï Posner auprès de 20 Minutes. Avant d’ajouter : « On nous fait croire à un problème d’immigration alors que la violence se situe dans les persécutions, la police se fait le bras armé de l’Etat sur ces questions. On a des jeunes déjà en situation d’extrême détresse qui en plus subissent la violence de l’Etat au travers de sa police. »

Selon l’association, à l’origine d’un dispositif d’hébergement d’urgence solidaire, les mineurs se sont séparés en petits groupes, certains dormants à présent à côté du BHV.