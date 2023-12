« Un danger grave et imminent ». Ce lundi, les autorités évacuent une tour de Sarcelles présentant des risques pour ses quelque 150 occupants. Cette annonce, faite vendredi par la municipalité et la préfecture du Val-d’Oise, fait suite à une série d’incendies mortels dans des bâtiments insalubres.

Copropriété à la dérive de 67 logements et 17 étages, la tour Guyenne est l’une des quatre tours d’habitations de l’ensemble des Flanades, un complexe urbain construit en 1972 au centre du Grand Ensemble de Sarcelles. Avec seulement sept propriétaires-occupants, étranglés par des charges à 600 euros par mois, la tour a été plusieurs fois signalée pour la présence de marchands de sommeil dans ses murs.

Le chauffage central ne fonctionne plus

Endettée à hauteur d’un million d’euros, la copropriété privée a été placée ces derniers mois sous la coupe d’un administrateur judiciaire en raison de la dégradation des locaux et de l’important risque d’incendie.

« Les canalisations qui permettent de desservir cet immeuble sont dans un tel état de délabrement que le chauffage central ne fonctionne plus, il est coupé dans l’immeuble. Les gens se chauffent au radiateur électrique branché directement sur la prise », a ainsi décrit le maire de Sarcelles Patrick Haddad lors d’une conférence de presse.

La puissance publique va se substituer à la copropriété

Après plusieurs mois de procédure judiciaire pour faire réaliser des travaux, les autorités ont décidé d’évacuer la tour Guyenne après un nouveau rapport d’expertise en date du 7 décembre faisant état d’un « danger grave et imminent pour les occupants et les tiers ».

« C’est une évacuation qui est nécessaire et courageuse. La puissance publique va se substituer à une copropriété, c’est-à-dire à la somme des propriétaires, qui est défaillante », a déclaré à la presse le préfet du Val-d’Oise, Philippe Court.

Les occupants de l’immeuble sont évacués ce lundi matin et les résidents ayant un titre de propriété ou un bail à leur nom seront pris en charge par la ville de Sarcelles, aidée par l’État.

Plusieurs incendies dans des cadres similaires récemment

Les pouvoirs publics ont souligné l’urgence de la situation en rappelant les incendies mortels survenus dans des bâtiments dégradés à Vaulx-en-Velin, près de Lyon, et Stains, en Seine-Saint-Denis.

Il y a un an jour pour jour, dix personnes dont quatre enfants mouraient dans l’incendie d’une copropriété dégradée de sept étages à Vaulx-en-Velin et il y a trois semaines, trois femmes sont mortes à Stains dans l’incendie d’un immeuble qui devait être évacué quelques jours plus tard en raison de son insalubrité.

Après son évacuation, la tour Guyenne sera « recyclée » en étant reprise par un bailleur social, qui bénéficiera d’une aide financière de l’ANRU (Agence nationale pour la rénovation urbaine) pour la réhabilitation.