Suffisant pour freiner le phénomène ? Ce mercredi, le Conseil de Paris a voté l’instauration d’une redevance pour les bus touristiques, qui entrera en vigueur début 2024 et sera calculée en fonction des lieux d’arrêt et des chiffres d’affaires. Ces bus « occupent l’espace public parisien à des fins commerciales, il est donc normal de les faire payer », a expliqué l’adjoint d’Anne Hidalgo aux mobilités et à la voirie David Belliard avant l’adoption du projet.

La part fixe de la redevance annuelle sera calculée « par point d’arrêt selon la localisation géographique », avec un montant pour les zones touristiques (6.200 euros par an) deux fois supérieur à celui des autres zones (3.100 euros), explique la mairie dans son projet de délibération.

Cette disposition vise à « éviter d’avoir beaucoup de bus et de cars au même endroit » et à « inciter les opérateurs à sortir des traditionnels chemins touristiques pour proposer des arrêts plus originaux », explique David Belliard. La part variable, elle, sera de 2 % si le chiffre d’affaires annuel s’établit sous les 15 millions d’euros, et de 8 % s’il dépasse ce palier, et ce afin de protéger l’activité, a-t-il détaillé.

Deux opérateurs historiques

Jusqu’à échéance des droits d’exploitation fin 2024, deux opérateurs historiques se partagent ce marché dans la ville la plus visitée au monde : Tootbus, qui « exploite actuellement deux lignes desservant 21 points d’arrêt », et Bigbus, avec « une ligne desservant 10 points d’arrêt », précise la mairie.

Après la pandémie liée au Covid-19, l’année 2022 a vu « une reprise de l’activité touristique encourageante, qui augure une reprise de l’activité des lignes touristiques solide à partir de 2023 », souligne l’Hôtel de Ville pour justifier sa redevance.