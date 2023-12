« Le président de la caisse des dépôts a dit que la dette écologique était plus grave que la dette financière. Levez-vous si vous n’êtes pas d’accord avec cela ! » : En présentant son plan Climat ce matin au Conseil de Paris, la maire de Paris s’est montrée combative vis-à-vis de son opposition à droite, qui lui reproche de creuser la dette, alors qu’elle avance au contraire qu’elle investit pour les générations futures. Et elle s’est montrée aujourd’hui ferme face aux critiques d’un autre genre venant de sa propre majorité, qui lui reproche d’avoir accepté les Jeux olympiques dans la capitale.

S’exprimant au nom du groupe Les Ecologistes, Alexandre Florentin, président de la Mission d’information et d’évaluation sur Paris à 50 degrés, a regretté une « incohérence » au sujet des JO : « On les fait pour soutenir l’attractivité de Paris, mais on a des touristes qui viennent en avion. Sortir des énergies fossiles c’est aussi sortir de l’aérien », a pointé du doigt l’élu. Une heure plus tôt, la maire avait souligné la détermination de la ville justement à « sortir des énergies fossiles ». Et la présidente du groupe Les Ecologistes, qui a été le seul à voter contre la candidature de la capitale à l’organisation des Jeux olympiques de 2024, avait exhorté la mairie à « renoncer à la grandeur démesurée de grands évènements comme les JO ».

Des transformations vertueuses grâce aux JO, juge Hidalgo

La critique n’a pas ébranlé Anne Hidalgo, qui a indiqué « respecter la position [du groupe les Ecologistes] sur les JO », mais a tenu à rappeler un certain nombre de points :

« La Seine propre et baignable, c’est un sujet qui aurait peut-être mis 20 ans, si on n’avait pas eu d’accord conjoint. Et allez voir les constructions sur l’Ile-Saint-Denis : cela permet aux populations d’habiter dans un habitat digne. Et vous croyez que ce n’est pas grâce aux JO qu’on va pouvoir créer une voie olympique et ensuite une voie dédiée [au covoiturage] ? Je respecte votre proposition mais soyons dans l’honnêteté : sans les JO bon nombre de nos transformations n’auraient pas pu se faire. »

La Tour Triangle pointée du doigt

Le débat organisé ce matin sur le plan Climat a été l’occasion pour la maire d’égrainer les différents points de son plan climat, relevant un « timing incroyable » après qu’un accord important a été trouvé à Dubaï, lors de la Cop28, sur la sortie des énergies fossiles. Rénovation énergétique, réduction de la place de la voiture thermique, végétalisation de la ville, justice sociale.. Anne Hidalgo a rappelé les mesures présentées mi-novembre.

De l’autre côté, son opposition de droite a attaqué le bilan de la maire, particulièrement sur la Tour Triangle, qui apparaît aujourd’hui à nombre de spécialistes du bâtiment et aux écologistes comme une « aberration climatique ». « Il y a une contradiction entre vos objectifs et ce que vous avez fait, c’est vous qui avez mis en place la Tour Triangle et vous avez bétonné Paris, avec 3 millions de mètres carrés en plus », a fustigé Pierre-Yves Bournazel, coprésident du groupe Indépendants et Progressistes. Reconnaissant un plan climat « meilleur que les autres », l’élu de La France Insoumise Laurent Sorel a affirmé avoir « du mal à comprendre comment la même ville a fait la Tour Triangle ».

Bientôt un budget plus précis pour le plan climat

Les élus de droite n’ont cessé aussi de demander un chiffrage plus précis quant au financement du plan : « On attendait de Paris qu’elle donne l’exemple avec un plan climat articulé et budgété pour aller au-delà des mots et proposer un vrai plan d’action », a regretté Agnès Evren, sénatrice et conseillère municipale au groupe Changer Paris. « Si nous voulons réussir ce plan climat il faut le financer, pourquoi n’avoir pas fait de plan pluriannuel ? » a demandé Pierre-Yves Bournazel, qui pointe un objectif de végétalisation « très flou par rapport aux techniques utilisées » et un manque « d’indicateurs ».

De ce point de vue, la réponse de l’exécutif fut claire et limpide : oui il y aura un chiffrage précis, soyez patients, a dit en substance Dan Lert, adjoint en charge de la transition écologique et du plan Climat : « D’ici l’adoption du Plan climat, au printemps 2024, avec le budget climat, nous irons plus loin dans la planification budgétaire, qui intégrera une trajectoire d’investissements à 2030 et documentera les besoins en financement de la transition écologique au niveau local. Les nombreux indicateurs permettront aux citoyens d’évaluer et de suivre la mise en œuvre du plan climat. » Au passage, l’élu en a profité pour tacler les élus Maud Gatel et Pierre-Yves Bournazel, proches du gouvernement, rappelant que l’Etat français a été condamné pour inaction climatique.