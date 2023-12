Après l’incident au collège Jacques-Cartier à Issou, dans les Yvelines, le ministre de l’Education Gabriel Attal a décidé de réagir. Suite aux réactions des élèves et parents d’élèves après qu’une enseignante a présenté à une classe de 6e le tableau du XVIIe siècle Diane et Actéon montrant cinq femmes dénudées, le ministre a annoncé devant la presse « une procédure disciplinaire à l’endroit des élèves qui sont responsables de cette situation et qui ont d’ailleurs reconnu les faits ».

Les enseignants du collège d’Issou (Yvelines) ont cessé de faire classe lundi, syndicats d’enseignants et élus dénonçant les difficultés rencontrées par l’équipe pédagogique. Gabriel Attal a également indiqué que des postes seraient mis en place en « renfort des équipes de vie scolaire », « un poste de CPE mais aussi des renforts s’agissant des assistants d’éducation et d’AESH (accompagnants des élèves en situation de handicap) ». En plus de ces annonces, une équipe académique « valeurs de la République » va être déployée au collège Jacques-Cartier, a ajouté le ministre.

« Accumulation de faits »

Cet incident est la « goutte d’eau qui a fait déborder le vase » dans un collège où l’équipe éducative manque de moyens, ont déploré lundi enseignants et élu interrogés par l’AFP. « Le mal-être perceptible, la multiplication des incidents et l’augmentation des cas de violence caractérisent désormais le quotidien de notre établissement », détaille un courriel consulté par l’AFP, envoyé vendredi par l’équipe éducative aux parents d’élèves, qui ne mentionne pas l’incident concernant l’œuvre d’art.

La secrétaire générale du syndicat Snes-FSU a ainsi déploré vendredi un « climat très dégradé » au collège d’Issou et déploré le « manque de soutien (…) de l’institution, Direction académique et rectorat », en dépit de « plusieurs alertes ». Un diagnostic partagé lundi par le maire d’Issou Lionel Giraud (DVG). « Le droit de retrait porte sur l’accumulation de faits dont celui dont nous parlons mais qui est un fait parmi d’autres », a-t-il insisté.