« J’ai craqué à cause de tout ça. » C’est un témoignage difficile qu’ont rapporté ce dimanche nos confrères du Parisien. Celui de Maxime, 14 ans, qui a tenté de se suicider, épuisé par le harcèlement scolaire dont il est victime depuis plusieurs années. C’est le 17 novembre dernier que ce collégien de Seine-et-Marne a tenté de mettre fin à sa vie en se pendant dans sa chambre. Il sera sauvé in extremis par sa sœur de 20 ans qui a entendu des bruits sourds dans sa chambre. « À quelques secondes près, je perdais mon fils », souffle Richard à nos confrères une semaine après les faits.

Harcelé depuis le début du collège

Scolarisé en 3e au collège Jean-Jacques-Rousseau à Othis, le jeune garçon, qui est encore hospitalisé, explique son geste par le harcèlement dont il est la cible de la part de cinq garçons de son école. Deux en particulier seraient plus concernés, le poursuivant dans le bus scolaire, la cour de récréation et la cantine, lui répétant : « tu ne sers à rien ». Ils insultent également la sœur de Maxime, âgée de 17 ans : « regarde cette salope. Regarde ses seins. Marche plus vite que ça rebondisse. »

L’adolescent avait déjà été victime de harcèlement pendant ses années de sixième et cinquième. Il se faisait notamment insulter de « PD », explique Le Parisien. Ses parents en avaient connaissance, mais pensaient que le calvaire était terminé. « Ce n’est qu’après sa tentative qu’il a dit que cela n’avait jamais cessé et que le collège n’avait rien fait pour lui », déplore Aurélie, la mère de Maxime. Un changement de classe avait même été demandé pendant sa quatrième mais il avait été refusé.

D’autres collégiens harcelés

Maxime aurait, dit-il, gardé le silence à cause d’un « blocage lié à la honte ». Contacté par nos confrères, le rectorat de Créteil a confirmé une « situation de conflit » en classe de cinquième et qu’un « suivi psychologique avait été mis en place pour mal-être », qui a été arrêté sur décision de l’adolescent. Le rectorat confirme tout de même être en lien avec la famille et faire « ce qu’il faut pour accompagner le retour de Maxime ».

La gendarmerie affirme, elle, prendre l’affaire très au sérieux. De leurs côtés, les parents de l’adolescent attendent des sanctions, comme la mention « harcèlement » sur des dossiers scolaires. La maman assure même que l’enquête a mis au jour le cas d’autres collégiens harcelés par ces mêmes élèves.