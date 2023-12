Ce vendredi, une touriste malaisienne a déposé plainte et une enquête a été ouverte pour le vol d’une bague sertie de diamants estimée à 750.000 euros rapportent nos confrères de BFM TV confirmant une information d’Actu 17.

C’est dans la matinée du vendredi 8 décembre à l’hôtel du Ritz (1er arrondissement de Paris), situé sur la place Vendôme qu’aurait eu lieu le vol.

Une enquête pour « vol dans un local d’habitation »

Selon les sources policières citées par le média, les faits ont été commis entre 09h50 et 11h30. C’est pendant son petit-déjeuner que la victime, une cheffe d’entreprise de 33 ans, aurait déposé sa bague, « un bijou serti d’un diamant de 6.51 carats et de deux baguettes en platine », à proximité du plateau et téléphoné au room service pour passer une nouvelle commande.

Après le passage du serveur, reparti avec le premier plateau, la victime aurait quitté l’hôtel avant d’y revenir et de constater la disparition de sa bague.

Selon BFM TV, une enquête pour « vol dans un local d’habitation » a été ouverte en flagrance et confiée à la Brigade de répression du banditisme.