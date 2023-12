La grève dure depuis le 16 octobre et va encore se prolonger pendant plusieurs semaines. Le Centre Pompidou à Paris est secoué par un mouvement social en raison d’une crainte pour les emplois. Les représentants syndicaux du musée d’art moderne et contemporain, qui doit fermer cinq ans pour travaux à partir de 2025, ont donc annoncé jeudi la reconduction du préavis de grève jusqu’au 15 janvier, a-t-on appris jeudi de sources syndicales, confirmant une information de Télérama.

« Nous avons transmis le courrier de reconduction intersyndicale (CGT, CFDT, FO, Unsa, SUD) en main propre à la ministre de la Culture (Rima Abdul Malak) au cours du comité social d’administration ministériel » jeudi matin, a indiqué à l’AFP une source syndicale. Contacté le ministère de la Culture n’a pas souhaité faire de commentaires.

Les personnels de l’établissement, aussi appelé Beaubourg, craignent pour leurs emplois et missions et une partie d’entre eux se sont mis en grève depuis le 16 octobre, occasionnant quelques jours de fermeture suite à ce mouvement.

Fermeture progressive

Inauguré il y a près d’un demi-siècle, le Centre Pompidou, qui compte parmi les plus importants musées d’art moderne et contemporain au monde, doit fermer progressivement à partir de 2025 pour d’importants travaux de désamiantage et de rénovation, prévus jusqu’en 2030.

Les personnels concernés par le déménagement, 480 sur un millier au total, doivent être redéployés au Grand Palais (en travaux et qui doit rouvrir en 2024), dans des locaux de stockage des collections au nord de Paris, ainsi qu’à la bibliothèque déménagée dans un bâtiment au centre de Paris, puis, pour une cinquantaine d’entre eux, sur un nouveau pôle à Massy (région parisienne) censé ouvrir à l’été 2026.