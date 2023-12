Ça va banquer. Ce vendredi, Anne Hidalgo, maire de Paris, a annoncé proposer le triplement des tarifs de stationnement pour les voitures hautes et lourdes dites SUV, lors de la votation organisée le 4 février prochain.

Si le « oui » l’emporte à la question « Pour ou contre la création d’un tarif spécifique pour le stationnement des voitures individuelles lourdes, encombrantes, polluantes ? », les conducteurs de SUV devront s’acquitter d’un tarif horaire de 18 euros pour les arrondissements centraux et 12 euros pour les arrondissements extérieurs, a précisé son adjoint aux mobilités David Belliard (EELV).

« Accidentogènes, lourds, encombrants et polluants »

Considérés comme « accidentogènes, lourds, encombrants et polluants » par la municipalité, les véhicules SUV sont identifiés comme une cause de nombreux problèmes au sein de l’espace public ces dernières années.

« Je vous propose de faire évoluer notre politique de stationnement en vous prononçant sur une augmentation très significative des tarifs de stationnement non résidentiels des SUV et des 4x4 », avait déclaré l’édile dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, mardi 14 novembre.

Thermiques ou hybrides à partir d’1,6 tonne et électriques de plus de 2 tonnes

La mairie rappelle que depuis dix ans, la place de la voiture a diminué dans la ville mais que dans le même temps, la taille moyenne des voitures a augmenté, notamment avec l’explosion des ventes de SUV et 4x4 en France. « En moins de trente ans, les voitures se sont ainsi alourdies de près de 250 kg Le poids moyen d’un véhicule représentait 975 kg en 1990, il est aujourd’hui de 1.233 kg ». Les SUV sont également pointés du doigt pour leur poids et leur fabrication, qui les rendent plus polluants que les véhicules standards.

Seront concernés par cette mesure les véhicules thermiques ou hybrides rechargeables d’1,6 tonne ou plus et les véhicules électriques de 2 tonnes ou plus.