Emmanuel Macron est monté vendredi tout en haut de la flèche de Notre-Dame de Paris fraîchement reconstruite, et il est venu avec quelques annonces. Le chef de l’Etat a annoncé qu’un musée « de l'oeuvre de Notre-Dame » verra le jour dans les locaux voisins de l'Hôtel-Dieu, sur l'île de la Cité et le lancement d’un concours pour la création de « six vitraux contemporains » dans des chapelles latérales de l’édifice gothique reconstruit, dans l’ensemble, à l’identique. Ces vitraux porteront « la marque du XXIe siècle » dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, selon le Président.

La visite avait lieu un an exactement avant la réouverture prévue de la cathédrale ravagée par un incendie en 2019. Une interview du président doit être diffusée dans le journal de 13 heures de France 2.

Dans une lettre envoyée cette semaine, Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris, lui confirmait son « souhait » de voir l'Etat commander « une série de six vitraux pour les chapelles latérales sud de la nef ». L'idée n'est pas de « raconter l'incendie », mais de dire « voilà ce que notre temps, et après cette épreuve, veut offrir comme une contribution à l'histoire de cette église et de Paris », explique-t-il dans ce courrier que l'AFP a pu consulter.

Dans un pré-rapport, plusieurs options au sujet d'un musée étaient émises concernant plusieurs bâtiments de l'île de la Cité.

Le 15 avril 2019, un incendie spectaculaire avait détruit la cathédrale dont la flèche, conçue par l’architecte du XIXe siècle Eugène Viollet-le-Duc, s’était effondrée sous les yeux des Parisiens et des touristes. Les images des flammes avaient été diffusées en direct, suscitant une émotion planétaire.