Les Franciliens vont-ils devoir renoncer aux transports publics durant les Jeux olympiques et paralympiques (JOP) 2024 ? Une lettre du préfet de la région Île-de-France au ministre des Transports, récupérée par Le Canard enchaîné, sème le doute. « À certains endroits, le plan transport ne permet d’acheminer les spectateurs que si tous les autres voyageurs étaient dissuadés ou presque », explique dans cette missive Marc Guillaume à Clément Beaune.

Le Canard Enchaîné parle carrément d’un « confinement olympique », mais sans attribuer ces mots au préfet, une expression reprise telle quelle par France 3 et Le Monde, qui ont depuis corrigé leur version.

Alors c'est très intéressant car, sauf erreur de ma part, le passage sur le "confinement olympique" n'apparaît plus dans @lemondefr (voir la différence entre ma première capture d'écran avec "confinement" et la seconde sans). Je crois que nous venons d'éviter un drame. Ou pas. 🥸 pic.twitter.com/XJq1iP18o3 — guy birenbaum (@guybirenbaum) December 7, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





Pécresse appelle à télétravailler

« C’est une fausse information. Nous démentons formellement toute utilisation des mots ''confinement'' et même l’idée. Le préfet n’a jamais tenu ces propos », explique-t-on à la préfecture de région, sans démentir toutefois la phrase du courrier citée par Le Canard enchaîné : « À certains endroits, le plan transport ne permet d’acheminer les spectateurs que si tous les autres voyageurs étaient dissuadés ou presque. »

De son côté, Valérie Pécresse, présidente d'Ile-de-France Mobilités (IDFM), autorité régionale des transports, a appelé jeudi « tous ceux qui le peuvent à télétravailler » pendant les Jeux olympiques pour éviter l'embollie des transports. « On sera prêt pour les JO », a cependant voulu rassurer Valérie Pécresse.

Pagaille

Le courrier du préfet de la région Ile-de-France fait écho aux déclarations de la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui affirmait dans l’émission Quotidien fin novembre : « Il y a des endroits où les transports ne seront pas prêts parce qu’il n’y aura pas le nombre de trains et la fréquence. » Le ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune, avait immédiatement répliqué en affirmant que la maire de Paris préférait « essayer de faire le buzz sur ''Quotidien'' » plutôt que de « participer aux huit comités stratégiques sur les transports pour préparer » les Jeux. Et il avait assuré plus tard que « les infrastructures seront prêtes en temps et en heure ».

La missive de Marc Guillaume semble donc mettre en difficultés le ministre. En résumé, confinement ou pas, il faut s’attendre à une belle pagaille dans les transports durant les JOP.