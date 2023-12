Notre-Dame de Paris retrouve ses formes. La grande dame héroïne de Victor Hugo se refait une beauté avant la visite du chef de l’Etat vendredi. La cathédrale a retrouvé mercredi sa croix, en haut de sa flèche. La croix, surplombant une couronne dorée, a été montée dans les airs par une grue en début d’après-midi et installée au sommet de la nouvelle flèche de la cathédrale, dont le remontage, sous les échafaudages, est en cours d’achèvement.

La flèche du XIX siècle s’était effondrée dans l’incendie du 15 avril 2019 qui a ravagé en partie ce chef-d’œuvre de l’art gothique édifié entre les XIIe et XIVe siècles. La pose de la croix intervient à 48 heures d’une visite du chantier d’Emmanuel Macron, organisée un an jour pour jour avant la réouverture au culte et à la visite de l’édifice.

Des vitraux contemporains

Lors de cette visite, le chef de l’Etat, qui « pourra s’approcher de la flèche », rendra un hommage particulier au général Georgelin décédé cet été, qui pilotait sa reconstruction, a indiqué l’Elysée. Son nom sera « gravé dans le bois » de la flèche.

Emmanuel Macron pourra aussi « répondre à la lettre qu’il a reçue de Monseigneur Ulrich, archevêque de Paris, qui lui a proposé de créer des vitraux contemporains pour un certain nombre de chapelles latérales de la nef, afin de commémorer (…) cette période très singulière (…), celle de l’incendie et de la reconstruction », selon cette même source. Ce projet, s’il est mené, sera conduit par l’Etat, qui est propriétaire, en lien avec le diocèse, qui est affectataire de la cathédrale.

Un musée Notre-Dame

Selon l’Elysée, le chef de l’Etat doit aussi trancher « sur la possibilité de créer un musée de Notre-Dame » à proximité du bâtiment. Dans un prérapport, plusieurs options sont émises concernant plusieurs bâtiments de l’île de la Cité.

Autre sujet sur lequel il est attendu : la suite du chantier principal, au-delà de la date de réouverture. « Un certain nombre de travaux restent utiles et souhaitables », selon l’Elysée, qui a cité des travaux prévus avant l’incendie comme « la restauration des arcs-boutants de la nef et du chœur ». Cette phase 3 du chantier (après la mise en sécurité, et la restauration, les phases 1 et 2) « devrait être » achevée « à la fin de la décennie, [en] 2029 ou 2030 », selon cette même source.