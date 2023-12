Neuf femmes sur dix affirment avoir été victimes de « harcèlement sexiste ou sexuel » dans les transports, selon le ministère de la Transition écologique. Une réalité vécue, aussi, par les Franciliennes. C’est pour lutter contre cette situation qu’Île-de-France Mobilités, le syndicat organisateur des transports en commun de la région, et la RATP, ont inauguré ce mercredi le premier « lieu sécurisé » du réseau de transport francilien.

Ce n’est qu’un début, mais parce qu’il faut bien commencer quelque part, les deux organisations ont lancé l’opération au cœur de la station de RER Auber, dans un magasin Relay dont les employés ont été formés par Umay, une start-up qui promet de sécuriser les déplacements dans l’espace public.

Une formation pour les employés

Toute personne se sentant menacée est censée pouvoir trouver refuge dans ce « safe place ». « Nos formations aux employés visent à leur apprendre à la fois à recueillir, rassurer et renseigner », a expliqué lors de l’inauguration Pauline Vanderquand, cofondatrice de la petite entreprise, qui a déjà des partenariats avec des collectivités, comme la ville de Rouen, depuis 2022.

D’autres points d’accueil seront déployés dans les semaines et les mois qui viennent dans le réseau de transports francilien. « Nous avons proposé aux commerçants présents dans nos zones d’échanges de devenir des lieux sûrs pour les victimes », indique Sandrine Charnoz, cheffe de projet de lutte contre le harcèlement sexuel dans les transports à la RATP.

35 points de vente et 80 employés

Cette proposition a rencontré un écho favorable au sein du groupe Lagardère, qui gère plusieurs points de vente Relay et Monop' dans les stations de métro parisiennes, via sa filière Lagardère Travel Retail. Benoît Verdier, directeur général délégué de l’entreprise, a d’ailleurs annoncé lors de l’inauguration que l’intégralité de ses points de vente présents sur le réseau RATP serait labellisée « safe place » d’ici à 2024. « Cela concerne 35 points de vente et 80 employés », dont la formation sera confiée là encore à Umay, précise le responsable.

« 40 % des femmes ne se sentent pas en sécurité sur nos réseaux, c’est inacceptable », a déploré Jimmy Brun, porte-parole de la RATP, citant une enquête qui devrait être présentée début 2024.