Ne pas céder à la pression. Ce lundi matin, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a assuré que délocaliser la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques, prévue sur la Seine à Paris l’été prochain, n’était pas « une hypothèse » actuellement envisagée, en dépit du risque terroriste.

« On n’a pas de plan B, on a un plan A dans lequel il y a plusieurs plans Bis », a-t-elle affirmé au micro de France Inter.

La menace n’est « pas nouvelle » ni « spécifique à la France » et aux Jeux

Deux jours après l’attaque survenue sur le pont Bir-Hakeim de Paris, où un assaillant fiché pour radicalisation islamiste et connu pour des troubles psychiatriques a tué un touriste allemand à coups de couteau et blessé au marteau deux autres personnes, la ministre des Sports a rappelé que la « menace terroriste et notamment la menace islamiste existent ».

Cependant « elle n’est pas nouvelle et elle n’est ni spécifique à la France, ni spécifique aux Jeux », a souligné la ministre, qui assure mettre « tout en ordre pour la réduire au maximum avec un état de vigilance absolu ».

Pas de plan B mais des ajustements

La cérémonie d’ouverture des JO doit se dérouler fin juillet sur la Seine, entre le pont d’Austerlitz et le pont d’Iéna. S’il n’y a pas de plan B, « il y a un certain nombre de variables d’ajustements », a-t-elle toutefois précisé.. Par exemple, la jauge de spectateurs lors de cette cérémonie, qui doit être fixée au printemps, peut être « modulée ».

Ces ajustements concerneront également « le nombre de festivités qui seront autorisées autour de la zone et dans Paris » et « la gestion des périmètres de sécurité ».

À la question de savoir si la délocalisation de la cérémonie faisait partie des « plans bis », la ministre a déclaré : « ce n’est pas l’hypothèse sur laquelle on travaille ».