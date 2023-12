7h37 : Clément Beaune estime que « Paris est en deuil »

Clément Beaune a réagi sur X, estimant que « Paris est en deuil après cette terrible attaque ». « Pensées et solidarité pour les familles et les proches des victimes. Merci à nos forces de sécurité et de secours pour leur intervention rapide et décisive », a ajouté le ministre des Transports.