« Françaises, Français, vous allez changer de régime », s’est vantée l’enseigne de donuts Krispy Kreme, dans un tweet où étaient fièrement montrées des affiches publicitaires de la marque, sauvagement placardées sur les murs de Paris.

« Vous vous allez surtout recevoir une grosse facture de nettoyage, bravo ! Et au 1er janvier l’Etat nous aura transféré la compétence de vous mettre en plus 1.500 € d’amende par affiche, comme ça on va voir qui va changer de régime », a réagi Antoine Guillou, l’adjoint à la propreté de la Mairie de Paris, en réplique à ce message.

Une pratique « illégale, polluante et coûteuse »

La première boutique Krispy Kreme va ouvrir ses portes le 6 décembre prochain au Forum des Halles à Paris et la marque a lancé une campagne de pub pour ce lancement, en collaboration avec l’agence Buzzman. Mais ces affiches, où l’on peut lire un faux slogan politique, « Macaron démission », ou encore « Le meilleur croissant de Paris » avec une image de Donut, ne sont pas du goût des élus parisiens, qui ont dénoncé, à l’instar du Premier adjoint Emmanuel Grégoire, une pratique « illégale, polluante et coûteuse ». « Il y en a marre de l’affichage sauvage. C’est une pratique marketing d’un autre temps », s’est insurgé Emmanuel Grégoire.

La Ville de Paris a annoncé mi-novembre vouloir réduire la place de la publicité à Paris. « Nous pensons avec la maire qu’il est temps d’engager une réflexion sur la place de la publicité dans la société et l’espace public. Cela serait cohérent avec le plan climat qui sera bientôt présenté mais aussi le plan local d’urbanisme bioclimatique », a déclaré au journal Le Parisien Emmanuel Grégoire, le Premier adjoint.