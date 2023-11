Anne Hidalgo quitte X (ex-Twitter), « vaste égout mondial »

La maire de Paris, Anne Hidalgo, annonce quitter X (ex-Twitter), dans un tweet où elle explique sa décision :

« Loin d’être l’outil révolutionnaire qui, au départ, permettait un accès à l’information au plus grand nombre, Twitter est devenu ces dernières années l’arme de destruction massive de nos démocraties », affirme-t-elle, citant les « dérives » selon elle du réseau social : « Manipulation, désinformation, amplification des pulsions de haine, harcèlement organisé, antisémitisme et racisme avéré » ou encore « les ingérences étrangères quotidiennes qui interférent dans les processus électoraux ».

« Twitter empêche le débat, la recherche de la vérité, le dialogue serein et constructif nécessaires entre les êtres humains. Avec ces milliers de comptes anonymes et ces fermes à trolls, ce qui se passe sur Twitter n’est pas la vie démocratique mais son exact opposé », tranche la maire de Paris, qui invite les Parisiens et Parisiennes à rejoindre ses autres réseaux sociaux : https://linktr.ee/anne_hidalgo.

« Fausses informations »

Twitter est au centre d'un débat ces derniers mois sur son utilité et son influence, jugée négative par de nombreux commentateurs et commentatrices. « Des termes comme ''dictature climatique'' connaissent une croissance soudaine et fulgurante », selon une note de la Fondation Jean Jaurès publiée en avril 2023 au terme de près de deux ans d'étude (2021-2022) des discours relayés par les internautes français sur Twitter. Depuis la reprise de Twitter, devenu X, par Elon Musk en octobre 2022, leur viralité n'a cessé de croître.

La Commission européenne a demandé mi-novembre à ses services de suspendre leurs campagnes publicitaires sur X en raison de la « hausse alarmante de la désinformation et des discours de haine ». Elle a également ouvert une enquête visant le réseau social pour la diffusion présumée de « fausses informations », « contenus violents et à caractère terroriste » ou « discours de haine », après les attaques du Hamas contre Israël.

Aux Etats-Unis, Joe Biden a lancé un compte officiel sur le réseau social Threads, concurrent direct de la plateforme X (anciennement Twitter) d'Elon Musk. La Maison Blanche avait peu avant accusé Elon Musk d'avoir fait une « promotion abjecte de la haine antisémite et raciste » dans l'une de ses publications sur son réseau social X.