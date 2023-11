Les fans n’en reviennent pas… Mardi, la préfecture de police de Paris a annoncé annuler le concert du rappeur Freeze Corleone prévu le samedi 25 novembre au Zénith de Paris-La Villette. Il devait également participer au concert du collectif 667 la veille. Cette participation est aussi interdite.

Pour justifier cette interdiction, la préfecture de police de Paris a avancé, dans un communiqué, la crainte de « troubles graves à l’ordre public » dans « un contexte géopolitique particulièrement tendu ». Selon ce même communiqué qui qualifie le chanteur de « particulièrement controversé », « les textes et ses productions musicales contiennent de nombreuses références complotistes et antisémites ».

Un « contexte géopolitique particulièrement tendu »

La préfecture de Police cite en exemple plusieurs compositions telles que Bâton Rouge, dans lequel Freeze Corleone chante « j’arrive déterminé comme Adolf dans les années 30 », « RAF de la Shoah », dans So Congo ou encore « Je préfère être accusé d’antisémitisme que de viol comme Gérald Darmanin », dans Shavkat.

La préfecture de police avance également un « contexte géopolitique particulièrement tendu suite à l’attaque terroriste d’ampleur lancée par le Hamas le 7 octobre 2023 » et « l’évolution de la situation, notamment la contre-offensive sur la bande de Gaza et la détérioration de la situation humanitaire sont de nature à amplifier les revendications et contestations, à radicaliser la mouvance pro-palestinienne sur la voie publique », pour justifier l’interdiction.

La préfecture craint que « des troubles à l’ordre public surviennent et que des propos antisémites, ou plus généralement attisant sciemment et explicitement la haine, qu’elle soit dirigée vers les juifs, les policiers ou la société plus globalement, soient tenus à l’occasion des représentations de M.Diakhaté aux dates précitées ».