Cela fait plusieurs mois que l’idée est sur la table. Ce mercredi matin, la Mairie de Paris, par la voix d’Anne Hidalgo, a annoncé la mise en place de la limitation de vitesse à 50 km/h sur le périphérique dans le Plan climat 2024-2030, selon France Bleu Paris.

L’annonce de cette mesure a été évoquée par Dan Lert, son adjoint chargé de la transition écologique : « Comment accepter que des gamins qui vivent à proximité des autoroutes urbaines que représente le périphérique suffoquent à coup de crises d’asthme en particulier dans les quartiers populaires de Paris ? Donc, on avance sur la transformation du périphérique avec la mise en place de la voie dédiée au covoiturage et aux transports publics et la limitation de la vitesse à 50 km/h sur cet axe majeur. »

Un nouvel héritage des JO ?

Si aucune précision n’a été donnée sur la date précise d’entrée en vigueur de la mesure, France Bleu indique que la date du 14 septembre 2024 a été annoncée sur le site de la Mairie de Paris à la mi-journée, avant que l’article ne soit retiré.

Avec la fin des Jeux paralympiques le 8 septembre, il est de toute façon probable que cette mesure sera mise en place après l’événement, en héritage des JO de Paris 2024 comme la voie réservée aux officiels et athlètes pendant la compétition et qui devrait devenir une voie pour les transports en commun et le covoiturage.

Une consultation lancée en mai 2023

En mai dernier, la Ville de Paris avait lancé une consultation sur l’avenir du périphérique, dans laquelle elle proposait la pérennisation de cette voie pour le covoiturage et les transports, en l’accompagnant de l’abaissement de la vitesse de 70 à 50 km/h.

Les précisions concernant cette mesure seront données ce jeudi.