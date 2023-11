Circuler, il n’y a rien à voir, pour le moment. Ce mercredi, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a acté le report après les Jeux olympiques et paralympiques de la mise en place de la zone à trafic limité (ZTL) qui vise à interdire la circulation de transit dans le centre.

« J’ai accepté, sur proposition du préfet de police, qu’on puisse passer le cap des Jeux olympiques et paralympiques, parce que pendant cette période-là, de toute façon, une partie du territoire parisien sera à circulation limitée », a annoncé Anne Hidalgo lors de la présentation du prochain plan climat de la Ville.

Un nouveau report

La mise en place de cette ZTL devait avoir lieu « début 2024 », après un premier report d’un an et demi décidé en 2022. La ZTL est censée s’appliquer sur le secteur Paris Centre, correspondant aux quatre premiers arrondissements, et une partie des Ve, VIe et VIIe arrondissements.

Les véhicules motorisés ne pourraient plus y entrer pour la traverser uniquement, une circulation dite de transit qui représente selon la mairie la moitié du trafic.

De nombreuses tractations

Sa mise en place et son périmètre font de longue date l’objet de difficiles tractations avec la préfecture de police, dont le siège est situé sur l’île de la Cité, en plein cœur de la future zone.

« Nous sommes encore en train de travailler sur ses contours et les contrôles mais elle sera bien mise en place au lendemain des Jeux olympiques et paralympiques », a dit Anne Hidalgo. Les Jeux paralympiques de Paris se termineront le 8 septembre 2024.