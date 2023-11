« Zéro infection, zéro décès et zéro discrimination à l’horizon 2030 ». Le message est clair. Ce mardi, à l’occasion des 40 ans de l’identification du VIH et en amont de la journée mondiale de lutte contre le VIH, la ville de Paris, par la voix de l’adjointe à la santé publique, Anne-Claire Boux, et ses partenaires, ont présenté la nouvelle campagne de sensibilisation et d’information qui va être déployée à partir du 29 septembre prochain.

Selon un sondage Ifop commandé par l’association « Vers Paris sans Sida », le « travail de sensibilisation qui reste à faire est immense » au sujet du VIH en Île-de-France qui représente 40 % des dépistages positifs en France.

Une campagne à destination du grand public, des personnes les plus exposées et des personnels soignants

« 47 % des Franciliens ne savent pas qu’une personne qui suit bien son traitement ne peut plus transmettre le VIH. » « 69 % ne savent pas que la PrEP permet de prévenir l’infection. » « 49 % ne savent pas qu’il est possible de réaliser un dépistage dans un laboratoire de la ville sans ordonnance et sans avancer de frais. »

En première ligne sur le sujet, la ville de Paris a toujours joué un rôle de précurseur sur la prévention, la sensibilisation et l’information au sujet du VIH et compte bien, avec le concours de ses partenaires (l’association Vers Paris sans Sida, le département de la Seine-Saint-Denis, l’Assurance Maladie de Paris et l’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis), continuer la lutte en lançant une communication tous azimuts à destination à la fois des publics concernés, du grand public et des personnels soignants. Une évidence qui ne l’a pas toujours été.

Dès le début, Paris a pris part au combat

« Les premières campagnes initiées par Michèle Barzach à la fin des années 1980 étaient très allusives et un peu floues comme “le sida ne passera pas par moi” », rappelle Christophe Martet, président de « Vers Paris sans Sida ».

Séropositif depuis 1985, il se souvient de messages « dont on ne savait pas à qui ils parlaient ». « À l’époque, on savait que les plus concernés étaient les HSH (Hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes – NDLR) et les consommateurs de drogues en intraveineuses, mais l’Etat se refusait à faire des campagnes ciblées par peur de discriminer », explique celui qui était déjà journaliste à l’époque.

Un exemple des affiches qui seront visibles dans tout Paris à partir du 29 novembre 2023. - R.Le Dourneuf / 20 Minutes

Pourtant déjà, Paris prenait sa part du combat grâce au soutien inconditionnel de Jacques Chirac, alors Premier ministre mais déjà Maire de Paris. « On a eu droit ensuite à des campagnes très évasives du type ''pas de vacances sans préservatif'', et on s’est rendu compte que de ne pas mentionner la maladie ne permettait pas d’être efficace. »

Le poids des villes

Avec un Etat timide, les militants ont trouvé dans la ville de Paris, un soutien de poids. « Avec Bertrand Delanoë, la ville a entamé un travail, repris par Anne Hidalgo, sur le sujet. Ils ont compris que les villes comme Paris, Amsterdam ou San Francisco avaient un poids réel dans le combat. Ils l’on exercé », souligne Jean-Luc Romero-Michel, adjoint à la maire de Paris aux discriminations et militant de longue date de la cause.

« En 2014, la ville a voulu mettre l’accent sur la communication auprès des publics les plus touchés », rappelle Jean-Luc Romero-Michel. Une campagne de Santé Publique France avait d’ailleurs fait des remous en 2016.

En 2016, une campagne polémique

Trois ans après la « Manif pour tous », on voyait par exemple deux hommes s’enlacer. Des images qui avaient fait un tollé auprès de certains maires de droites (dont l’actuel ministre de la Transition énergétique Christophe Béchu alors maire d’Angers), notamment à Paris, et qui avaient demandé leur retrait.

#1erDécembre J'ai décidé de dédier jusqu'au 9/12 les 100 panneaux tactiles des abribus de #Paris à cette campagne de prévention #JMS2016 pic.twitter.com/NKeIRLKTRe — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) December 1, 2016



En réponse, Anne Hidalgo avait décidé de mobiliser cent panneaux tactiles des abribus de Paris pour relancer la campagne de prévention. « À l’image des grandes villes, de nombreuses personnes en recherche de liberté, d’anonymat et d’acceptation de soi, se retrouvent à Paris. La ville doit ainsi assumer son rôle et sa responsabilité dans l’accueil et le soutien à ces personnes », explique Jean-Luc Romero-Michel.

Grand public, personnes à risques et personnels soignants

En 2023, la place n’est plus à la polémique mais à l’efficacité. C’est pourquoi cette nouvelle campagne se passera de visuels et misera sur des « punchlines » sur le rythme du « grâce ». « Grâce au traitement, on peut partager la vie de quelqu’un, mais pas son VIH », « Grâce à la PrEP, on peut avoir une vie sexuelle libérée du VIH », « Grâce aux traitements, on peut donner la vie, sans donner le VIH »,…

Destinées au grand public, ces affiches seront visibles dans les rues de Paris, et seront suivies, une semaine après par de nouvelles affiches dans le métro. Dans le même temps, une campagne d’affichage sera déployée dans les lieux fréquentés par les publics les plus concernés et des formulaires de renseignements seront délivrés aux médecins sur la prescription de la PrEP.

