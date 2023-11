Il va sans doute falloir trouver un autre endroit : après le courrier adressé lundi par la Ville de Paris et le maire du 18e, demandant au préfet de région d’héberger des centaines d’enfants à la rue, qui dorment pour certains dans des écoles, dans un lycée désaffecté de la capitale, la région Ile-de-France a fait connaître sa réponse. Elle déclare avoir « besoin de ce lycée comme lycée transitoire pour les travaux de la cité mixte Jacques Decour, qui compte beaucoup de collégiens et lycéens (et que la Région va rénover afin de les accueillir pendant les travaux) », nous fait savoir son service de presse.

Jeudi 16 novembre, le premier adjoint à la Ville de Paris Emmanuel Grégoire et le maire du 18e arrondissement, Eric Lejoindre, ont adressé un courrier à la préfecture de région :

« Le diagnostic en date du 14 novembre, effectué par nos services et les acteurs associatifs, décompte 37 familles comprenant 74 enfants en situation de rue dans l’arrondissement. Les enfants sont pour la plupart effectivement scolarisés dans nos écoles, explique le courrier, que 20 Minutes s’est procuré. Nous proposons donc de répondre à cette urgence en mobilisant dans les meilleurs délais, l’ancien lycée Suzanne Valadon, sis 7, rue Ferdinand, flocon, fermé par la région Île-de-France. Il n’accueille plus d’élèves depuis le 30 juin 2023. »

Nous demandons l’ouverture de l’ancien lycée Suzanne Valadon !



Chaque soir, près de 400 enfants dormiront encore à la rue ce soir. C'est une honte. Il faut loger les familles. pic.twitter.com/dfEzCqnyG4 — Emmanuel Grégoire (@egregoire) November 20, 2023



400 enfants sans toit

La préfecture de région devra trancher entre les demandes des uns et les refus des autres, mais on l’imagine mal passer outre le refus de la région. « C’est une honte, on ne va pas laisser faire », nous écrit Emmanuel Grégoire, après avoir pris connaissance de cette réponse. Des familles qui ont manifesté lundi soir devant la mairie du 18e arrondissement, à l’initiative du collectif Jamais sans toit, que ces atermoiements désespèrent.

« On ne comprend pas la réaction de la région, qui choisit de laisser un bâtiment vide, alors même que les travaux ne sont pas prévus pour démarrer dans l’année. On espère que l’annonce du maire du 18e et du Premier adjoint n’était pas que de vaines paroles », affirme Manon Luquet, membre du collectif d’1 école 1 toit (qui fait partie du collectif Jamais sans toit),

Plus de 1.300 enfants vivent à la rue en Ile-de-France, dont 431 ont moins de 3 ans, selon le Collectif des associations unies. C’est à Paris que la situation est la plus tendue, avec 1.328 demandes de personnes en famille non pourvues.