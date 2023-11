Bagageries 2, le retour ? La cour administrative d’appel a rejeté la requête de quatre associations opposées à la construction de deux bagageries au pied de la tour Eiffel, informent nos confrères de BFM TV ce lundi.

Une annonce qui peut surprendre puisque la Mairie de Paris affirme et maintient depuis plus d’un an avoir renoncé à ses projets de construire deux bagageries et des bureaux sur le Champ-de-Mars, à deux pas de la tour Eiffel.

Paris recule sur le Champ-de-Mars, mais maintient le pont d’Iéna

Face à la polémique suscitée par l’abattage d’arbres que comportait le projet, la Ville de Paris avait finalement renoncé à ces constructions en octobre 2022. Mais le projet de réaménagement des alentours du pont d’Iéna destiné à réduire la place de la voiture, tout en devenant le « premier pont végétalisé de Paris », est, lui, maintenu.

Mais avec cette décision de justice, et malgré l’abandon déclaré de la municipalité, les opposants restent inquiets, puisque les permis de construire n’ont pas été retirés et sont donc toujours valides.

Un possible recours devant le Conseil d’État

« Ce qui est absolument inadmissible, c’est qu’on envisage de construire dans un espace boisé classé : le Champ-de-Mars. Normalement, ce site est protégé », explique Christine Nedelec, présidente de France nature environnement Paris, au micro de BFM Paris Ile-de-France.

Les associations vont désormais se concerter afin de décider d’un éventuel recours devant le Conseil d’État.

