C’est le jour J pour la plus belle avenue du monde. Ce dimanche, les illuminations des Champs-Élysées seront allumées lors de la désormais traditionnelle cérémonie organisée par le Comité Champs-Élysées. Précédée d’un spectacle de musiques latines et une batucada, la cérémonie débutera à 18 heures.

Et c’est le parrain de cette année, le comédien et réalisateur Gilles Lellouche (Bac Nord, Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu, …) qui sera chargé d’appuyer sur l’interrupteur à 19h35. Il sera accompagné sur le podium de la maire de Paris, Anne Hidalgo et de trois enfants gravement malades accompagnés par l’association Petits Princes. S’ensuivra un DJ Set qui clôturera la soirée.

400 arbres pendant sept semaines

Cette année, ce sont 400 arbres qui scintilleront jusqu’au 7 janvier, de 17 heures à minuit, et même toute la nuit les soirs des 24 et 31 décembre. C’est un peu plus longtemps que l’année dernière, où les ampoules n’étaient allumées que pendant six semaines (au lieu de sept), et s’arrêtaient à 23h45.

À noter aussi que les Champs Elysées seront parées de quatre affiches, placées dans 400 emplacements tout au long de l’avenue, et présentant quatre couples « dont l’un est fait de deux jeunes filles qui s’embrassent ». Une manière selon Marc-Antoine Jamet, président du Comité Champs-Élysées, d’être « à l’image de la société ».

