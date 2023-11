« En ces temps difficiles, quand les gens sont inquiets, il est important d’avoir des repères, de retrouver la paix et le sens de la fête. » En quelques mots prononcés à 20 Minutes, une heure avant la cérémonie, Marc-Antoine Jamet, président du Comité Champs-Élysées, vient de résumer l’esprit de la soirée. La cérémonie peut commencer.

Rendez-vous incontournable du mois de novembre parisien, l’illumination des Champs-Élysées, créée en 1980, est devenue, au fil du temps, le lancement officieux des fêtes de Noël et un événement en soi. La preuve, en 2022, 112.000 personnes étaient présentes pour voir Tahar Rahim appuyer sur l’interrupteur.

Gilles Lellouche, une « gouaille parisienne »

Son successeur pourrait bien avoir fait mieux selon un premier sondage « au doigt mouillé » des organisateurs depuis le podium de la cérémonie. Ils ont en tout cas œuvré pour. Piétonne toute la journée, l’avenue la plus belle du monde avait encore plus d’atouts pour attirer les curieux. Une batucada (une fanfare brésilienne) qui déambule sur les pavés, faisant danser les promeneurs du dimanche, et un beau temps comme on n’en avait plus vu depuis des semaines à Paris. « C’est le miracle de Paris, le miracle des Champs-Élysées », s’emballe Marc-Antoine Jamet en lançant la cérémonie.

Quelques dizaines de minutes plus tard, à la nuit tombée, l’air se refroidit mais pas l’esprit du public qui attend en nombre de découvrir les nouvelles lumières. Et aussi (surtout ?), de voir le parrain de cette édition 2023, l’acteur et réalisateur Gilles Lellouche. « Un personnage à la gouaille parisienne, et aux milles facettes, comme les Champs-Élysées », justifie Marc-Antoine Jamet. Capable de faire du spectacle grand public, comme du plus intimiste, Gilles Lellouche s’inscrit dans la lignée de ses prédécesseurs, Louane, Clara Luciani et Tahar Rahim.

Gilles Lellouche a appuyé sur l'interrupteur des illuminations avec Anne Hidalgo, Mathis, Enzo et Chloé. Paris, le 19 novembre 2023. - R.Le Dourneuf / 20 Minutes

Pendant que les personnalités s’amoncellent à proximité de la scène (Anne Hidalgo, Emmanuel Grégoire, Nicolas Bonnet-Oulaldj, pour la Mairie de Paris, Jeanne d’Hauteserre, maire du 8e arrondissement, Sylvain Maillard, député de Paris, Ian Brossat, sénateur de Paris, etc.), le public se languit de voir la star : « C’est qui lui ? » « Lui, » c’est Mickaël Vinet, président de Coca Cola France, nouveau sponsor des illuminations et figure attachée désormais à Noël (Coca Cola, pas son président).

« Rajouter un peu de lumière » avec 400 arbres illuminés

Mais si les invités de marque ne manquaient pas, c’est accompagné d’autres convives spéciaux que Gilles Lellouche a pris la pose une fois sur scène : Mathis, Chloé et Enzo, trois enfants de l’association Petit Prince, qui réalise le rêve d’enfants et adolescents malades et qui est soutenue depuis de nombreuses années par le Comité Champs-Élysées.

Sur la ligne du thème de l’année, l’acteur de Kompromat s’est exprimé sur son choix d’être le parrain de l’événement. « Dans ces temps sombres et obscurs que nous vivons, rajouter un peu de lumière à notre moindre mesure, c’est une grande fierté », commente Gilles Lellouche sur scène avant d’appuyer, accompagné des enfants et d’Anne Hidalgo, sur l’interrupteur et de faire jaillir la lumière et les cotillons pour l’occasion.

De la lumière, les Parisiens et touristes qui s’aventureront sur l’avenue en auront pour leur compte. Au total, 400 arbres sont illuminés de la couleur dorée de l’année par quatre kilomètres de LED. Créé par la société Blachère illuminations, le thème « Sobrillance » de 2023 a la particularité de rompre avec la monotonie des lumières des illuminations de Noël. Comment ? Par une alternance de lumière qui marque tous les quarts d’heure et toutes les heures. « C’est à l’image de ce que nous recherchons tous les ans. Respecter la tradition tout en recherchant l’innovation », explique Marc-Antoine Jamet.

Des économies d’énergie avec une nouvelle technologie d’alimentation

Le Comité Champs-Élysées tient à rassurer sur la consommation de ces illuminations. Grâce à ses LED basse consommation et une nouvelle technologie d’alimentation, ces lumières consomment 20 % d’électricité en moins que celles des années précédentes.

Un gain d’énergie qui permet même aux Champs-Élysées de prolonger le plaisir jusqu’au 7 janvier, soit une semaine de plus que d’habitude pour coller avec les vacances scolaires. En même temps, on ne va pas sur les Champs-Élysées pour faire des économies.

En partenariat avec Make.org, la Mairie de Paris organise un grand débat public, les « Dialogues parisiens », sur le sujet « Bien grandir à Paris ». Pour participer, il suffit de faire ses propositions sur le formulaire suivant :

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.