« Désencombrer l’espace public » : la Ville de Paris a annoncé jeudi, chez nos confrères et consœurs du Parisien, vouloir réduire la place de la publicité à Paris. « Nous pensons avec la maire qu’il est temps d’engager une réflexion sur la place de la publicité dans la société et l’espace public. Cela serait cohérent avec le plan climat qui sera bientôt présenté mais aussi le plan local d’urbanisme bioclimatique », a déclaré au quotidien Emmanuel Grégoire, le Premier adjoint.

L’initiative fait suite à un vœu du groupe Les Ecologistes au dernier Conseil de Paris, qui demandait que la ville « s’engage pour la fin de la publicité dans l’espace public », « supprime les bâches publicitaires sur les échafaudages lors des rénovations de monuments de la Ville » ou encore « décide de la suppression de la publicité lumineuse sur le mobilier urbain de la ville ». Un texte voté en 2022, toujours à l’initiative du groupe Les Ecologistes, avait déjà permis de diminuer l’impact de la publicité lumineuse à Paris, en restreignant leurs horaires d’éclairage.

« Une mauvaise publicité pousse à consommer »

Cependant, pas question pour le premier adjoint de « supprimer totalement » la publicité, mais plutôt de « doser » et de mettre en avant les publicités qui respectent le « socle de valeurs » de la mairie. « Une bonne publicité, c’est une pub qui informe. Comme une pub pour une exposition dans un musée, par exemple. Une mauvaise publicité, c’en est une qui pousse à consommer », énonce Emmanuel Grégoire.

Si l’édile ne compte pas non plus supprimer toutes les publicités sur les monuments de la ville en phase de rénovation, il se montre favorable à une réflexion sur le sujet : « Nous pourrions lancer une réflexion sur le visuel de ces bâches. Certaines sont moches, d’autres jolies. On pourrait imaginer des bâches artistiques. »